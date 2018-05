DNA: Oprea, judecat pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Gigina. Acuzatiile de abuz in serviciu au fost clasate in baza deciziei CCR

In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata afaceristul Petre Mazilu si societatea administrata de acesta, GENERAL MPM ImpexSRL, pentru acuzatiile de ucidere din culpa. Este vorba de firma care a sapat groapa in care a cazut cu motocicleta Bogdan Gigina.Acesta este cel de-al doilea dosar in care Gabriel Oprea a fost trimis in judecata. Fostul vicepremier mai este judecat in dosarul achizitiei unui autoturism de lux din fondurile DIPI.De ce s-au clasat acuzatiile de abuz in serviciuProcurorii DNA au aratat ca au clasat acuzatiile de abuz in serviciu, ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale, in cazurile lui Gabriel Oprea si Tiberiu Nitu, fost procuror general al Romaniei. Motivul: cei doi fusesera pusi sub acuzare pentru incalcarea unui regulament, aprobat prin hotarare de guvern, fiind vorba de legislatie secundara.Oprea fusese cercetat pentru doua infractiuni de abuz in serviciu, iar Nitu pentru complicitate la abuz in serviciu."Cu privire la faptele de abuz in serviciu (sub forma autoratului, respectiv a complicitatii) retinute in sarcina ultimilor doi mentionati, pe parcursul urmaririi penale a aparut Decizia nr. 406/2017 a Curtii Constitutionale care a dus la abrogarea partiala a infractiunii de abuz in serviciu, in sensul cadoar incalcarea acelor atributii de serviciu prevazute de legislatia primara (lege ori ordonanta a guvernului) poate constitui element material al infractiunii de abuz in serviciu, nu si incalcarea unor alte acte normative, cum sunt hotararile Guvernului", explica DNA ordonanta de clasare.Procurorii au mai aratat ca avand in vedere ca, in situatia de fata, dispozitiile legale incalcate au fost cele prevazute de art. 223 alin. 3 din Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia de drumurile publice, regulament care a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1391/2006, asadar sunt din legislatia secundara (hotarare a Guvernului), in cauza nu mai sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de abuz in serviciu.Dulgherul care a semnalizat groa ...citeste mai departe despre " DNA: Oprea, judecat pentru ucidere din culpa in dosarul mortii politistului Gigina. Acuzatiile de abuz in serviciu au fost clasate in baza deciziei CCR " pe Ziare.com