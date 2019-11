DNA ii trimite in judecata pe fostul ministru Vladescu si Cristian Boureanu. Spaga din dosar e de 20 de milioane de euro

Astfel, Vladescu a fost trimis in judecata pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita si a unei infractiuni de trafic de influenta; Boureanu pentru trafic de influenta; Costea pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita; Dascalu pentru luare de mita si administratorul societatilor pentru trafic de influenta si complicitate la luare de mita.DNA anunta ca dosarul are ca obiect infractiuni de coruptie savarsite in perioada 2005-2017, respectiv plati in valoare de aproximativ 20 de milioane de euro facute de catre o companie straina, cu titlu de comisioane, catre oficiali romani sau persoane cu influenta asupra acestora, in legatura cu incheierea si executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate.DNA noteaza ca activitatea infractionala in acest dosar s-a desfasurat in doua etape:Prima etapa: In anul 2005, in contextul licitatiei organizate pentru reabilitarea unei linii ferate, reprezentantii companiei straine au convenit cu Vladescu, Costea si cu persoana apropiata de conducerea CNCFR, sa le plateasca esalonat, pe toata durata contractului, un comision de 3,5% din sumele incasate de la statul roman.In schimbul, acestor sume, inculpatii au promis sa efectueze demersuri pentru a asigura finantarea suplimentara in vederea incheierii contractului, precum si plata la timp a facturilor emise.Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, in baza caruia sumele de bani au ajuns la inculpati, astfel:- O prima veriga a fost reprezentata de incheierea unui contract de consultanta cu o societate de avocatura, in baza caruia compania a platit, in perioada 2006-2011, suma totala de 39.363.071 lei, desi nu au fost prestate servicii;- Urmatoarea veriga a fost reprezentata de incheierea mai multor contracte fictive intre societatea de avocatura sau societati offshore afiliate acesteia cu societati controlate de inculpati, prin care sumele de bani au ajuns la acestia.In acest mod, Vladescu a primit un milion de euro, Costea a primit 3.121.328,41 de lei si 2.320.698 de euro, iar persoana apropiata de conducerea CNCF ...citeste mai departe despre " DNA ii trimite in judecata pe fostul ministru Vladescu si Cristian Boureanu. Spaga din dosar e de 20 de milioane de euro " pe Ziare.com