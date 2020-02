DNA l-a saltat pe medicul Beuran, care sustine ca nu a luat spaga. Perchezitii acasa, dar si la Spitalul Floreasca

Anchetatorii DNA au facut perchezitii de dimineata acasa la Mircea Beuran, dar si la biroul medicului din Spitalul Floreasca. Potrivit televiziunilor de stiri, au fost ridicate mai multe documente de pe sectia de Chirurgie, pe care Beuran a condus-o pana la finalul anului trecut.Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii "efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie, savarsite pe parcursul anului 2018.""In cursul zilei de 13 februarie 2020, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, sunt efectuate perchezitii domiciliare la doua adrese situate in municipiul Bucuresti, dintre care una la sediul unei institutii publice," arata DNA.Pana la acest moment, nu exista detalii despre faptele pe care le cerceteaza procurorii anticoruptie.UPDATE Dupa perchezitii, medicul a fost preluat si dus la sediul DNA. Intrebat de jurnalisti daca a luat mita, el a negat categoric.Amintim ca pacienta lui Beuran a luat foc pe masa de operatie in timpul unei interventii ce a avut loc pe 22 decembrie. Cazul socant a fost facut public abia pe 28 decembrie de deputatul USR Emanuel Ungureanu, iar ministrul Sanatatii a declarat ca, desi e ceva foarte grav, si el a aflat abia dupa 5 zile. Pacienta avea 66 de ani si suferea de cancer pancreatic. A murit pe 29 decembrie.Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a facut o prima ancheta si a descoperit nereguli grave, "ce tin de abecedarul chirurgiei", dupa cum s-a exprimat ministrul Victor Costache.Beuran a fost demis de la sefia Sectiei de Chirurgie de conducerea Spitalului Floreasca, iar ministrul Victor Costache a anuntat ca l-a demis si de la sefia Comisiei de Chirurgie Generala din cadrul MS. El a dat apoi explicatii in fata politistilor de la Omoruri, ancheta fiind inca in curs.Citeste si:Beuran s-a rastit la jurnalisti, dupa 3 ore de audieri la Omoruri: Haideti ca ajungeti la urgenta pana la urma (Video)Primele concluzii la Floreasca: Beuran a pus in pericol zeci de pacienti. A mai fost o pacienta care a luat focSanctiuni in cazul pacientei incendiate la Floreasca: Medicul Beuran nu mai e sef de sectie. Amenzi de 30.000 de leiBeuran, despre al doilea pacient care ar fi a ...citeste mai departe despre " DNA l-a saltat pe medicul Beuran, care sustine ca nu a luat spaga. Perchezitii acasa, dar si la Spitalul Floreasca " pe Ziare.com