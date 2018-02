DNA: Licentele Microsoft cumparate erau inutile. Calculatoarele aveau sisteme de operare preinstalate

"Extinderea contractului comercial de inchiriere licente pentru produse educationale Microsoft s-a efectuat in conditii nelegale, deoarece nu a existat o analiza proprie a necesarului de licente Microsoft pentru produsele educationale si nici a pretului, dat fiind ca in cadrul programului privind Sistemul Educational Informatizat existau astfel de licente pentru toate calculatoarele din institutiile si unitatile de invatamant de stat, existand o suprapunere intre licentele existente si cele ce urmau sa se achizitioneze", se arata in rechizitoriul prin care oamenii de afaceri Dinu Pescariu si Claudiu Florica au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru spalare de bani.Potrivit rechizitoriului, pentru stabilirea necesarului de licente s-ar fi impus intocmirea unei situatii la nivelul Ministerului Educatiei, prin care sa se stabileasca situatia calculatoarelor utilizate, cu specificarea capacitatii si a caracteristicilor tehnice, situatia licentelor preinstalate pe calculatoarele achizitionate in programele Sistem Educational Informatizat I-III, precum si situatia produselor Microsoft compatibile."Daca ar fi fost intocmita o asemenea situatie la momentul extinderii contractului si la licentele educationale, s-ar fi constatat ca nu era necesara o asemenea achizitie, deoarece calculatoarele achizitionate in cadrul programului SEI I-III aveau licente Microsoft preinstalate.Anterior aprobarii hotararii de guvern, nu a existat nicio oferta comuna Microsoft-Fujitsu, asa cum s-a intamplat la incheierea contractului-cadru, in privinta pretului la care urmau sa fie achizitionate licentele educationale", se precizeaza in rechizitoriul DNA.Din verificarile efectuate de procurori a rezultat ca toate cele 155.706 calculatoare achizitionate in cadrul programului privind Sistemul Educational Informatizat aveau licente Windows perpetue, care nu expira niciodata si, in consecinta, nu necesita upgrade pentru expirarea valabilitatii.Upgrade pentru acest gen de licente se poate face doar daca utilizatorul doreste sa instaleze, pe acelasi calculator, un sistem de operare mai nou decat cel deja instalat."Rezulta asadar ca licentele achizitionate in urma extinderii contractului comercial de inchiriere de licente (...) incheia ...citeste mai departe despre " DNA: Licentele Microsoft cumparate erau inutile. Calculatoarele aveau sisteme de operare preinstalate " pe Ziare.com