DNA trimite in judecata Tel Drum: A obtinut cu acte false un milion de euro - fonduri europene

Tel Drum a obtinut astfel peste un milion de euro.Ministerul Dezvoltarii Regionale s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 4.849.375 lei reprezentand cheltuiala eligibila nerambursabila, se arata intr-un comunicat DNA remis miercuri Ziare.com.De asemenea, DNA a trimis in judecata si firma WFA IMPEX SRL, alaturi de reprezentantul sau, Florian Ion, dar si pe Florea Neda, tot de la Tel Drum, pentru complicitate la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinte deosebit de grave.Iata relatarea procurorilor anticoruptie despre cum s-au petrecut lucururile:In 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de Tel Drum, in cadrul programului "Cresterea Competitivitatii Economice", finantat din fonduri europene.In cadrul proiectului care trebuia implementat pana la data de 31 decembrie 2015, firma urma sa achizitioneze o "statie mobila de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a SC TEL DRUM SA"."Pe 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anuntul de achizitie de bunuri (statia mobila), iar in urma derularii etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarata castigatoare firma WFA Impex SRL.Dupa depunerea cererii de rambursare in luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit in cadrul proiectului, suma nerambursabila de 4.849.375 lei, suma apropiata de valoarea maxima eligibila, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene", transmite DNA.In rechizitoriul intocmit de DNA se arata ca reprezentantii Tel Drum SA, inculpatii Visan Mircea, Petre Pitis si Neda Florea, si reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au incalcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare si, pe de alta parte, au intocmit documente care atestau fapte si imprejurari nereale (documente utilizate ulterior in obtinerea fondurilor nerambursabile).