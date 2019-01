2 din 5 romani vor sa isi schimbe jobul anul acesta. 10% vor sa plece in strainatate

Conform datelor centralizate, cel mai important motiv pentru care romanii si-ar schimba jobul sau chiar cariera ramane salariul, pentru mai mult de jumatate dintre cei care iau in calcul sa faca un astfel de pas in 2019, urmat de lipsa oportunitatilor suficiente pentru dezvoltare profesionala (39%) sau de nevoia de schimbare a angajatorului, a mediului de lucru ori a echipei (28,5%).Totodata, aproape 18% dintre cei care se gandesc sa-si schimbe locul de munca nu se simt motivati in pozitia actuala, 14% isi doresc mai mult timp liber, iar pentru 10,7% dintre respondenti este dificil sa avanseze in cadrul companiei.Nu in ultimul rand, aproximativ 27% sustin ca nu le place ceea ce fac sau considera ca domeniul in care lucreaza nu se potriveste cu aptitudinile lor profesionale, majoritatea fiind din randul angajatilor care se gandesc la o reconversie profesionala.Atunci cand evalueaza o noua oportunitate de job, cele mai importante doua criterii sunt, la egalitate, salariul si beneficiile extra-salariale impreuna cu programul de lucru, pentru circa 86% dintre respondenti.La distanta mare se afla domeniul de activitate al companiei, de care tin cont 39,3% dintre angajati, si proximitatea biroului fata de casa, care conteaza la fel de mult ca perspectivele de dezvoltare in cadrul companiei, dupa cum au punctat 32% dintre respondentii sondajului BestJobs.Aproximativ 68% dintre cei chestionati sunt interesati de un program de lucru flexibil, dar si de evolutia profesionala in cadrul companiei, atunci cand vine vorba despre beneficiul pe care si-l doresc de la un potential angajator.Un alt criteriu este posibilitatea de a lucra de acasa (52%), urmat de acordarea mai multor zile de concediu de odihna (44%) . De asemenea, jumatate dintre respondenti si-ar dori de la viitorul angajator abonamente la clinici medicale private si programe de dezvoltare/traininguri.De pe lista cerintelor nu lipsesc programele de reduceri pentru serviciile oferite de catre partenerii agreati ai companiei (25% dintre salariati), abonamentele la sali de sport (17,8%) si spatiu de recreere la birou (7,2%).Citeste si 7 din 10 romani muncesc pes ...citeste mai departe despre " 2 din 5 romani vor sa isi schimbe jobul anul acesta. 10% vor sa plece in strainatate " pe Ziare.com