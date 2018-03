Doi din trei auditori falsifica certificatele energetice, iar autoritatile nu fac nimic. Singurii care pierd sunt romanii

Fara teama sanctiunilor, multi dintre auditori se imbogatesc vanzand pe Internet certificate falsificate, intocmite nu in baza unor masuratori si calcule, ci doar cu informatiile aproape imposibil de verificat primite de la clienti.S-a mers atat de departe incat s-au eliberat chiar si certificate energetice pentru cladiri care nici macar nu exista. Desi ar putea impiedica fraudele modificand legislatia, statul nu se grabeste sa intervina.Certificatul energetic al locuintei este un document tehnic care poate fi intocmit doar de un auditor de specialitate. Pe baza caracteristicilor constructiei si a unor masuratori proprii, acesta calculeaza si noteaza in certificat cantitatea de energie necesara pentru incalzirea, ventilarea, iluminarea si alimentarea cu apa calda a locuintei.Cu cat aceasta cantitate de energie e mai mica, cu atat locuinta e considerata mai eficienta din punct de vedere energetic. In consecinta, aceasta primeste un punctaj mai mare (pe o scara de la 1 la 100) si e incadrata intr-o clasa superioara de eficienta energetica, dintre cele 7 existente, notate cu litere de la G la A.Certificatul energetic e prevazut in legislatia romaneasca din anul 2005, dar necesitatea eliberarii sale a fost impusa abia opt ani mai tarziu, cand a intrat in vigoare Legea 159/2013.Acest act normativ stabileste ca nicio locuinta nu mai poate fi vanduta sau inchiriata decat daca e insotita de acest certificat.Inca de pe atunci, multora dintre romani le-a displacut obligatia de a-i deschide usa auditorului energetic venit parca mai degraba sa caute defectele casei decat sa-i sublinieze calitatile. Si parte dintre auditori erau, inca de pe atunci, hotarati sa isi castige usor banii, asa ca pana la urma oamenii s-au inteles si au inceput sa fenteze legea.Asa se face ca astazi, la cinci ani de la intrarea in vigoare a Legii 159/2013, cei mai multi dintre auditori energetici nu mai culeg date de pe teren, asa cum le-o impune metodologia, nu mai sunt nevoiti nici sa masoare si nici sa calculeaza mare lucru.In schimb, fac bani buni din birou, vanzand pe Internet certificate energetice falsificate, intocmite nu pentru a furniza informatii reale, ci pentru a-i oferi proprietarului locuintei avantaje la vanzare sau la inchiriere.Certificarea energetica se face ...citeste mai departe despre " Doi din trei auditori falsifica certificatele energetice, iar autoritatile nu fac nimic. Singurii care pierd sunt romanii " pe Ziare.com