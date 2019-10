Potrivit unui comunicat al ANI, Vasile Popescu, fost manager general din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, s-a aflat in conflict de interese, in perioada octombrie - decembrie 2016, deoarece o asociatie, in cadrul careia sotia sa detinea calitatea de membru fondator si presedinte, iar fiica avea calitatea de membru fondator, a desfasurat operatiuni comerciale cu Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta.De asemenea, in data de 3 martie 2017, in exercitarea calitatii de manager general, Vasile Popescu a incheiat si semnat cu aceeasi asociatie un protocol de colaborare in domeniul asistentei medicale de urgenta prespitaliceasca.Conform ANI, Daniela Ceausescu, sef al Serviciului Administrativ din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" din comuna Mihaesti, judetul Valcea, s-a aflat in conflict de interese, deoarece a aprobat si semnat, in perioada octombrie 2016 - octombrie 2018, mai multe documente emise de catre Centrul Judetean de Aparatura Medicala Olt, institutie in cadrul careia sotul acesteia detinea calitatea de angajat. ...citeste mai departe despre " Doi manageri din sistemul medical, in conflict de interese: Legaturi financiare cu partenerii si copiii " pe Ziare.com