Dosar de coruptie vizand inspectia tehnica pentru inmatriculare: Spaga de 100 de euro/masina. Reactia RAR

De asemenea, 21 de persoane vor fi duse la audieri, printre acestea fiind si trei lucratori MAI, anunta News.ro."Astazi, 11 septembrie 2019, ofiteri de politie judiciara din 22 de servicii judetene ale Directiei Generale Anticoruptie (Sibiu, Mures, Valcea, Alba, Hunedoara, Arges, Arad, Timis, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Harghita, Covasna, Brasov, Maramures, Satu Mare, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinti, Dambovita si Teleorman) si Structura Centrala, sub coordonarea procurorilor de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea si Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, in total, 47 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Sibiu, Valcea si Mures, precum si ridicari de inscrisuri de la o institutie publica din Bucuresti, in 3 dosare penale constituite la nivelul celor 3 unitati de parchet, avand ca obiect fapte de coruptie savarsite de functionari publici cu si fara calitate speciala si persoane civile, in legatura cu activitati de identificare, omologare si verificare a starii tehnice a vehiculelor in vederea inmatricularii.Intre cele 3 dosare penale exista conexiuni privind realizarea activitatilor infractionale", anunta Directia Generala Anticoruptie.La Sibiu, ofiterii D.G.A., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, fac 16 perchezitii domiciliare si pun in executare 20 mandate de aducere in Sibiu, Valcea si Mures, mandate emise pe numele unor suspecti, dintre care 3 lucratori MAI.In cadrul dosarului penal constituit la nivelul Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, sunt cercetati 8 functionari din cadrul unei institutii publice (7 din Sibiu si unul din Valcea), pentru fapte de coruptie legate de atributiunile de serviciu referitoare la procedura de inspectie a vehiculelor in vederea inmatricularii.Totodata, sunt cercetati 3 angajati MAI, pentru fapte de coruptie in legatura cu procedura de inmatriculare a vehiculelor (luare de mita si trafic de influenta) si 9 persoane fizice fara calitate speciala implicate in savarsirea faptelor sub forma complicitatii (intermediari care se ocupau cu identificarea de clienti, preluarea sumelor de bani si remiterea ulterioara catre angajatii in