Dosarul Astra Asigurari: De ce fosta sefa a CSA a fost condamnata 3 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un caz cu prejudiciu de 800 milioane de lei

Un caz mediatizat in care au fost judecate 10 persoane, iar prejudiciul estimat de procurorii DNA este de peste 800 de milioane de lei. In acest dosar a fost trimis in judecata si Dan Adamescu , dar procesul a incetat dupa decesul milionarului.Dupa trei ani de procese, Curtea de Apel Bucuresti a dat in iulie 2019 prima decizie. Angela Toncescu a fost condamnata la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu.CondamnarileIn acelasi caz, judecatorii i-au mai condamnat pe doi fosti vicepresedinti ai CSA, Tudor Balta si Constantin Buzoianu, la cate 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu.Aceeasi condamnare, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, au primit trei membri ai Consiliului CSA: Dan Constantinescu, Daniela Popa si Corneliu-Silviu Moldoveanu.Instanta a decis achitarea a trei directori din cadrul CSA, cu mentiunea ca fapta pentru care au fost judecati nu este prevazuta de legea penala: Anabella Ruse, Marinela Nemes si Carmen-Gabriela Ivan.In plus, instanta a lasat nesolutionata actiunea civila exercitata in cauza de partile civile Societatea Comerciala de Asigurare Reasigurare Astra SA - in faliment - prin lichidator judiciar, Fondul de Garantare a Asiguratilor si Autoritatea de Supraveghere Financiara Intreaga minuta a Curtii de Apel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor.Cazul urmeaza sa ajunga, in faza de apel, pe masa Inaltei Curti.Pe larg minuta instantei si acuzatiile DNA - Dosarul Astra-Adamescu: Fosta sefa a CSA a fost condamnata la 3 ani si jumatate de inchisoareInstanta: Infractiuni graveCurtea de Apel Bucuresti a atras atentia asupra gravitatii faptelor de care au fost gasiti vinovati fostii sefi ai CSA: " ... au avut drept consecinte tulburarea insemnata a bunului mers al CSA, ca organism principal in supravegherea societatilor de asigurare, constand in periclitarea protectiei asiguratilor si a stabilitatii pietei asigurarilor, fapt care s-a reflectat ulterior in dificultatile financiare ale SC Asigurare Reasigurare Astra SA"."Pe de alta parte, in procesul de stabilire a