Este vorba de dosarul in care este cercetat Liviu Dragnea, alaturi de mai multi directori din firma Tel Drum.Societatea este acuzata de procurori pentru savarsirea infractiunilor de: constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata, complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru sine sau altul."S-a comunicat raportul de expertiza contabila-fiscala. S-au formulat obiectiuni la expertiza contabil-fiscala. S-a formulat cerere recuzare expert; Au fost ridicate copii de pe volumele dosarului de urmarire penala", arata administratorul judiciar.Ancheta e aproape de finalizareIntr-o emisiune televizata, seful interimar al DNA, Calin Nistor, a declarat in aceasta saptamana ca este vorba de o cauza complexa, care ar putea fi solutionata in 2-3 luni."Eu sper sa fie de ordinul a cateva luni, una-doua-trei luni. Nu stiu. Procurorul are planul de ancheta. El isi apreciaza probatoriul. Noi luam masuri care se impun din perspectiva procurorului ierarhic superior", a explicat Calin Nistor.Seful interimar al DNA a spus si ca aceasta expertiza a fost finalizata."Procurorul spune ca e o cauza complexa. A avut o expertiza dispusa, s-a facut si acea expertiza. Speram ca intr-un termen nu foarte indelungat acea cauza sa fie solutionata cu o solutie legala", a declarat seful interimar al DNA. ...citeste mai departe despre " Dosarul Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertul " pe Ziare.com