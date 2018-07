Dosarul electronic nu e nici functional, nici constitutional

Prin urmare, judecatorii CCR au decis, cu unanimitate de voturi, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si "a constatat ca dispozitiile art.30 alin. (2) si (3), precum si sintagma "sistemul dosarului electronic de sanatate al pacientului" din cuprinsul art.280 alin. (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii sunt neconstitutionale", se arata intr-un comunicat de presa al institutiei."Curtea a constatat ca dosarul electronic de sanatate, instituit prin reglementarile criticate, cuprinde date personale cu caracter medical, protejate prin art.26 din Constitutie. In masura in care statul a instituit prin lege o masura in aplicarea dreptului la ocrotirea sanatatii persoanei, prevazut de art.34 din Constitutie, tot acestuia ii revine obligatia de a proteja si garanta caracterul confidential al informatiilor medicale prelucrate printr-un act normativ de acelasi nivel.Aceasta intrucat nu este indeajuns ca protejarea datelor medicale sa fie realizata printr-o legislatie infralegala, care este caracterizata printr-un grad sporitde instabilitate sau inaccesibilitate [a se vedea in acest sens Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, Decizia nr.51 din 16 februarie 2016 sau Decizia nr.61 din 7 februarie 2017]. Or, dispozitiile legale criticate nu reglementeaza in sine nicio masura care sa poata fi calificata drept garantie a dreptului la viata intima, familiala sau privata, astfel incat Curtea a constatat incalcarea art.26 din Constitutie", completeaza sursa citata.De asemenea, judecatorii Curtii au mai constatat ca legislatia adoptata cuprinde, in fapt, garantii care sunt deja prevazute la articolul 26 din Constitutie.Astfel, a fost creata "situatia in care un act administrativ cu caracter normativ sa stabileasca aceste garantii, neprevazute de lege, in conditiile in care legislatia secundara trebuia sa se limiteze doar la organizarea punerii in executare a acestor garantii. Actul administrativ normativ nu poate, prin continutul sau, sa excedeze domeniului organizarii executarii legii. Printr-un atare procedeu s-ar ajunge la modificarea/ completarea insasi a legii. In consecinta, Curtea a constatat si incalcarea art.1 alin. (5) din Const ...citeste mai departe despre " Dosarul electronic nu e nici functional, nici constitutional " pe Ziare.com