Dosarul Ferma Baneasa: De ce au fost condamnati milionarul Truica si Paul Al Romaniei, iar miliardarul Steinmetz a fost achitat

Acestea sunt o parte dintre motivele pentru care Curtea de Apel Brasov l-a condamnat pe Remus Truica la o pedeapsa totala de 4 ani de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei Baneasa si a padurii Snagov, caz cu un prejudiciu de peste 135 de milioane de euro.Remus Truica a fost sef de cabinet al premierului Adrian Nastase si detine la Snagov cel mai mare si mai luxos domeniu privat din jurul Capitalei. In 2010, relatia cu vestita cantareata franceza Patricia Kaas l-a adus in prim-planul presei mondene.In "dosarul Ferma Baneasa", milionarul a fost gasit vinovat de trafic de influenta si spalare de bani. In acelasi timp, instanta l-a achitat pe Truica pentru o alta infractiune de spalare de bani si pentru complicitate la abuz in serviciu si a constatat ca infractiunea de dare de mita s-a prescris.Instanta a mai dispus confiscarea speciala de la Remus Truica a mai multor terenuri din Snagov in suprafata totala de aproximativ 141.000 de metri patrati.Este un caz in care sunt implicati avocati de top, afaceristi sau consultanti politici - miliardarul Benyamin "Beny" Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein, asa-zisul print Paul Al Romaniei, avocatul Robert Rosu sau afaceristul Dan Andronic.Iata ce condamnari si achitari a dat instanta in acest caz: Dosarul fermei Baneasa: Remus Truica - 4 ani de inchisoare, Printul Paul - 3 ani cu suspendare, Dan Andronic a fost achitatDecizia Curtii de Apel Brasov nu este definitiva, cazul urmeaza sa ajunga pe masa magistratilor Inaltei Curti."Fapta grava"Atunci cand a pronuntat sentinta in cazul lui Truica, Curtea de Apel Brasov a tinut cont inclusiv de faptul ca acuzatile aduse celor implicati in acest caz erau din perioada 2006-2007."La individualizarea pedepsei instanta va tine cont si de durata mare de timp scurs de la data savarsirii infractiunii, faptul ca pentru aceste fapte s-au mai facut cercetari anterior, dispunandu-se solutii de netrimitere in judecata, dupa care s-a redeschis urmarirea penala, aspecte care au avut ca rezultat diminuarea ecoului social al faptelor comise", sunt alte circumstante atenuante invocate de judecatori.