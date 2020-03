Dosarul Ferma Baneasa: Milionarii Steinmetz si Silberstein invoca pandemia de coronavirus pentru a amana procesul

Este un caz in care sunt implicati avocati de top, afaceristi sau consultanti politici - miliardarul Benyamin "Beny" Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein, fostul sef de cabinet al premierului Adrian Nastase , Remus Truica (foto), asa-zisul print Paul Al Romaniei, avocatul Robert Rosu sau afaceristul Dan Andronic. Intregul dosar are zeci de volume de urmarire penala.Avocatul afaceristilor israelieni Benyamin "Beny" Steinmetz, Tal Silberstein si Moshe Agavi a transmis o adresa completului de judecata in care cerea amanarea cauzei.Motivul: comunicatul emis de Organizatia Mondiala a Sanatatii prin care era declarata pandemia cu coronavirus, hotararea CSM privind o serie de masuri de organizare a activitatii instantelor, ordinul presedintelui Inaltei Curti pentru asigurarea unor masuri de prevenire la aceasta instanta, un apel facut de decanul Baroului Bucuresti, dar si starea sa de sanatate.Avocatul explica in documentul transmis judecatorilor ca, din motive medicale, nu se poate prezenta la acest termen, a fost in imposibilitate de a-si asigura substituirea in cauza si ca clientii sai nu vor sa fie reprezentati de avocati din oficiu.Procurorul DNA si reprezentantii Ministerului Finantelor - care reprezinta statul roman - si al Romsilva s-au opus solicitarii de amanare. In schimb, avocatii inculpatilor au pledat pentru amanarea procesului.Cazul, amanat pe 7 maiLa termenul de joi, Inalta Curte trebuia sa discute cererile de probe din acest caz.Judecatorii au amanat cazul, dar nu din motive legate de coronavirus, ci pentru ca a lipsit aparatorul ales al celor trei afaceristi israelieni. "Este unicul termen pe acest motiv, al imposibilitatii de reprezentare. Punem in vedere aparatorilor alesi, aveti obligatia sa va asigurati substituirea. Daca nu veti face acest lucru, vom judeca (sic!) cauza cu avocati din oficiu. Mentinem in dosar delegarile avocatilor in oficiu in aceasta cauza," au decis judecatorii.Urmatorul termen in acest proces a fost stabilit pe 7 mai.Completul de judecata din acest caz este format din Ionut Matei, Francisca Dragomir si Alina Ioana Ilie.Sentinta de la BrasovIn faza de fond a procesului, Curtea de Apel Brasov a da ...citeste mai departe despre " Dosarul Ferma Baneasa: Milionarii Steinmetz si Silberstein invoca pandemia de coronavirus pentru a amana procesul " pe Ziare.com