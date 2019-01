Potrivit DNA, in perioada februarie - august 2011, Youness ar fi pretins si ulterior ar fi primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro, promitand ca va interveni pe langa un inalt demnitar in vederea aprobarii unor documente ce priveau licentele IT pentru produse utilizate de catre Ministerul Educatiei in scoli."Documentatia respectiva a fost aprobata la data de 6 iulie 2011, independent de presupusele demersuri ale inculpatei, mentionate mai sus. Cu toate acestea, inculpata a primit banii pretinsi, in doua transe, printr-un intermediar", acuza DNA.Banii ar fi fost dati in doua transe:- Suma de 720.621 de euro ar fi fost virata in contul unei societati care ar fi fost controlate de Youness, exact in ziua in care Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a primit confirmarea oficiala a aprobarii documentelor respective (14.07.2011),- Restul sumei i-ar fi fost inmanata acesteia in numerar.Procurorii DNA au pus sechestru asigurator pe mai multe bunuri imobile (4 terenuri, 6 apartamente, 2 garaje etc.) ce apartin lui Youness.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.I.S. ...citeste mai departe despre " Dosarul licentelor IT: 1 milion de euro spaga pentru interventii in Guvern " pe Ziare.com