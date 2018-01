O femeie care a ajuns la Institutul de Urologie din Cluj, in urma cu 4 ani, povesteste ca a agonizat pe holuri timp de 12 ore pana a bagat-o cineva in seama.Aceasta avea o criza de colica renala si dureri insuportabile, incat a fost nevoie de un brancardier sa o ajute sa ajunga pe holul institutului, unde nu s-a interesat nimeni de starea ei de sanatate.Dupa o jumatate de zi, medicii de garda au indemnat-o sa mearga la clinica privata a lui Lucan si i-au spus la ce sa se astepte, din punct de vedere financiar."La un moment dat ajunsesem la 3.800 de euro cam asa. Foarte repede calculam si ma gandeam: Doamne, Dumnezeule, de unde atatia bani. Si sotul meu zice: domnul meu, noi am venit la o institutie de stat, suntem asigurati, cotizam, totusi...", a povestit femeia pentru Digi24.Dupa ce a aflat cat ar ajunge spaga, femeia a decis sa renunte. Aceasta a mai povestit ca toti pacientii veneau cu spaga in clinica privata, iar toata lumea stia de aceasta practica.Silviu Moga, manager interimar ICUTR Cluj-Napoca, confirma povestea femeii si arata ca angajatii care lucrau la Institutul din Cluj lucrau si la Lukmed."Toti de aici care am lucrat, eu sunt din 2002, stiam de aceasta practica. Majoritatea celor de aici de la institut lucrau si la Lukmed. Erau luati inca de cand erau rezidenti, angrenati acolo, asistente, infirmiere. Se folosea de acelasi personal", a declarat Silviu Moga.Citeste si:Noi denunturi in dosarul Lucan: Bodog aranja controalele. Romania e plina de lucani! Cum raspunde ministrul SanatatiiBoc raspunde acuzatiilor aduse in cazul Lucan: Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferentialMedicul Lucan, despre acuzatiile de tentativa de omor: Sa ma anuntati atunci cand o sa il omor si pe PapaAdevaratul cancer din sanatate este criza de umanitate. Cum am ajuns aici?A.D. ...citeste mai departe despre " Dosarul Lucan: Noi marturii socante ies la iveala. O pacienta a renuntat la operatie cand a aflat cat e spaga " pe Ziare.com