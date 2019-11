Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata

"Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova impotriva sentintei penale nr. 377 din data de 23 octombrie 2018 pronuntate de Tribunalul Prahova privind pe inculpatii Bogdanov Andrey Iurevici, Rata Andrei, Dutu Dorel, Vointsev Alexey, Kuzina Olga, Danulescu Dan, S.C Petrotel Lukoil S.A. si Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, pe care o desfiinteaza si trimite cauza spre rejudecare la prima instanta potrivit considerentelor prezentei.Conform art.275 alin.3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva", este solutia pronuntata, miercuri, de catre magistratii Curtii de Apel Ploiesti.Decizia privind rejudecarea dosarului in care compania Lukoil si angajati ai acesteia au fost trimisi in judecata pentru infractiuni economice a fost luata la peste un an de la pronuntarea sentintei initiale de catre judecatorii Tribunalului Prahova, unde dosarul instrumentat initial de catre fostul procuror Mircea Negulescu, exclus intre timp din magistratura, a fost judecat pe fond.In luna octombrie a anului trecut, Tribunalul Prahova a dispus achitarea directorului Rafinariei Petrotel Lukoil, cetateanul rus Andrey Bogdanov, si a altor membri ai conducerii rafinariei, judecati pentru infractuni de folosire cu rea credinta a creditului societatii si spalare a banilor intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.In acelasi dosar, firma care opereaza rafinaria Lukoil din Ploiesti, dar si compania-mama, cu sediul in Olanda, au fost, de asemenea, gasite nevinovate pentru infractiuni economice.Judecatorii au dispus, prin acea sentinta, ridicarea sechestrului asigurator in privinta actiunilor detinute de cele doua firme, dar si a conturilor bancare apartinand inculpatilor persoane fizice.Dosarul a fost trimis initial in judecata in conditiile in care procurorii ii acuzau pe inculpati si de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 2 miliarde de euro, ulterior fiind retrase acuzatiile privind aceasta infractiune.In prima faza, dosarul a fost instrumentat de procurorul suspendat din DNA ...citeste mai departe despre " Dosarul Lukoil se reia de la zero. Achitarea a fost anulata " pe Ziare.com