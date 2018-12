Dosarul Malaxa: Sapte persoane, condamnate definitiv. Declaratii detaliate despre Secureanu, care nu recunoaste acuzatiile

Practic, Curtea de Apel Bucuresti a confirmat sentintele similare date de Tribunalul Bucuresti. Cea mai mare pedeapsa a primit-o Margareta Preda, director financiar-contabil la Malaxa, 3 ani de inchisoare cu suspendare.Alti trei angajati din unitatea medicala au primit peste 2 ani de inchisoare:- Stefan Lucian Nicolae, tehnician administrativ - 2 ani si 10 luni de inchisoare cu suspendare;- Traian Nica, specialist IT - 2 ani si 9 luni de inchisoare cu suspendare;- Paul Stoica, sef al Serviciului Tehnic - Administrativ - 2 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare.In cazul afaceristilor, pedepsele au fost mai mici:- Eugen Rasoiu - 2 ani de inchisoare cu suspendare;- Simona Trandafir - 1 an si 4 luni de inchisoare cu suspendare;- Eugenia Dumitru - 1 an de inchisoare cu suspendare.Au platit o parte din prejudiciuCurtea de Apel Bucuresti a luat act ca doi dintre inculpati au achitat o parte din prejudiciu: Margareta Preda suma de 10.300 de lei, iar Eugenia Dumitru - 155.600 de lei.Potrivit minutei, cei sapte trebuie sa plateasca Spitalului Malaxa despagubiri in valoare de 2,2 milioane de lei. Sentinta este definitiva.Cele sapte persoane au ales sa fie judecate in procedura simplificata, care presupune recunoasterea integrala a faptelor, iar in schimb condamnarea este redusa cu o treime.Procesul lui Secureanu continuaIn acelasi timp, medicul Florin Secureanu, acuzat de delapidare si luare de mita, nu a recunoscut acuzatiile DNA. Dosarul acestuia se judeca la Tribunalul Bucuresti, iar urmatorul termen este pe 10 decembrie.Alti trei afaceristi implicati in acest caz, Mihai Mesner, Gabriel Deaconu si Cristian Ionita, neaga acuzatiile si sunt judecati in acest proces.Cine sunt cei condamnatiIn cazul angajatilor de la Malaxa care au fost condamnati, acestia au fost acuzati ca l-au ajutat pe Secureanu sa delapideze institutia medicala. Ei s-ar fi implicat in emiterea unor acte financiar-contabile, documente care ar fi fost intocmite in fals, prin care sa justifice banii scosi fara drept din patrimoniul spitalului. Era vorba de operatiuni fictive.Directorul Margareta Preda a dat ...citeste mai departe despre " Dosarul Malaxa: Sapte persoane, condamnate definitiv. Declaratii detaliate despre Secureanu, care nu recunoaste acuzatiile " pe Ziare.com