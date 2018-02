Dosarul Microsoft: Parchetul General ar putea cere explicatii la Inalta Curte privind institutia prescriptiei

"Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza o analiza jurisprudentiala si doctrinara asupra indeplinirii conditiilor legale de promovare a unui recurs in interesul legii privind institutia prescriptiei raspunderii penale", a anuntat Parchetul General, in legatura cu dosarul Microsoft.Recursul in interesul legii este calea procedurala prin intermediul careia procurorul general (printre altii) are dreptul, pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe intreg teritoriul Romaniei, sa ceara Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au fost solutionate diferit de instantele judecatoresti.Deciziile prin care se solutioneaza sesizarile se pronunta de Sectiile Unite ale inaltei Curti de Casatie si Justitie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. "Solutiile se pronunta numai in interesul legii, nu au efect asupra hotararilor judecatoresti examinate si nici cu privire la situatia partilor din acele procese. Dezlegarea data problemelor judecate este obligatorie pentru instante".DNA a anuntat, joi, ca in dosarul Microsoft s-a dispus clasarea clauzei fata de sapte fosti ministri - Daniel Funeriu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Athanasiu, Dan Nica, Silvia Ticau, Mihai Tanasescu si Serban Mihailescu. In cazul lui Funeriu cauza a fost clasata pentru ca fapta nu exista, iar in celelalte sase cazuri a intervenit prescriptia.Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de dosarul Microsoft, ea spunand ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul Microsoft pentru ca procurorul de caz a considerat ca termenul de prescriptie se calculeaza de la data efectuariii ultimelor plati si el nu era implinit, iar practica judiciara era contradictorie, a intervenit un nou Cod Penal in 2014 si discutia despre legea penala mai favorabila.Kovesi a precizat ca modul in care se calculeaza termenul de prescriptie a unui dosar este strict responsabilitatea procurorului de caz, respectiv Mihaiela Iorga, si ca atunci cand a constatat situatia a sesizat Inspectia Judiciara, ea neavand alte parghii in astfel de situatii.Kovesi a spus c ...citeste mai departe despre " Dosarul Microsoft: Parchetul General ar putea cere explicatii la Inalta Curte privind institutia prescriptiei " pe Ziare.com