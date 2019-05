Dosarul Revolutiei dezvaluie cum au fost musamalizate dovezile privind relatiile colaboratorilor lui Ion Iliescu cu serviciile secrete ale URSS

Una dintre declaratiile cheie de martor, din acest caz, a fost cea a ofiterului care a coordonat in anii '80 celebra operatiune "Corbii", care viza o parte din gruparea care a prealuat puterea in Romania dupa 1990.- Inalti ofiteri ai Armatei Romane ar fi fost agenti ai serviciilor secrete ale URSS, iar din acest motiv erau in atentia ofiterilor de contrainformatii militare.- Gruparea s-ar fi constituit in jurul generalului Ion Ionita (1924-1987).Generalul Ion Ionita, in momentul in care a fost instalat ministru al Apararii (1966)Sursa: Fototeca online a comunismului romanesc/Cota: 294/1966- La ea ar fi aderat mai multi ofiteri superiori, cele mai cunoscute nume sunt ale generalilor Nicolae Militaru (1925-1996) si Kostyal Stefan (1922-2013), reactivati dupa decembrie 1989. Ion Iliescu ar fi fost in atentia Securitatii, dupa ce ar fi intrat in contact cu acesti generali.- Ofiteri din cadrul unitatii UM 0110 au fost audiati ca martori in Dosarul Revolutiei si au confirmat aceste aspecte.- Dupa Revolutie, membrii acestei grupari ar fi incercat sa stearga dovezile de colaborare cu serviciile secrete ale URSS.- Primul pas a fost sa puna Departamentul de Securitate al Statului (DSS) in subordinea MApN, condus de generalul Nicolae Militaru.- In intervalul decembrie 1989 - martie 1990, cadrele fostului DSS s-au aflat in subordinea lui Gelu Voican Voiculescu, iar intreaga arhiva a fostului DSS a fost preluata de MApN.- In martie 1990 a fost infiintat SRI, condus de Virgil Magureanu, care si el fusese pus sub supraveghere de Securitate in anii '80.- Unul dintre fostii ofiteri ai UM 0110 a povestit un episod ciudat, in care o parte din arhiva fostei Securitati a fost preluata de Virgil Magureanu.Acuzatiile procurorilor militariAmintim ca in acest caz au fost trimisi in judecata Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu, acuzati de infractiuni contra umanitatii.Procurorii militari sustin ca, dupa indepartarea dictatorului Nicolae Ceausescu, puterea a fost preluata de o grupare condusa de Ion Iliescu. Anchetatorii afirma, fara nicio indoiala, ca toti membrii acestei grupari erau filosovietici, iar influenta externa a ...citeste mai departe despre " Dosarul Revolutiei dezvaluie cum au fost musamalizate dovezile privind relatiile colaboratorilor lui Ion Iliescu cu serviciile secrete ale URSS " pe Ziare.com