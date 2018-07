Dosarul Rosia Montana la UNESCO: Cum ar putea decizia Guvernului Dancila sa se intoarca impotriva Romaniei

Asta spune fostul ministru al Culturii Vlad Alexandrescu, cel care a facut primul pas pentru includerea sitului pe lista UNESCO. Senatorul USR a fost delegat de Parlamentul Romaniei, la Manama, Bahrain, la sesiunea in care, desi era ca si acceptata in Patrimoniul Mondial, Rosia Montana a fost lasata pe dinafara, la cererea Guvernului.Alexandrescu a explicat, pentru Ziare.com, cum pozitia Guvernului Dancila ar putea fi cea care, in final, sa duca la pierderi financiare."In opinia mea si a partidului pe care il reprezint, apararea statului roman ar fi fost ca statul sa staruie si sa obtina includerea Rosiei Montane pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Ar fi aratat in felul acesta ca statul isi protejeaza valorile istorice si zonele cu valoare exceptionala. In fond, aceasta lista despre asta e in primul rand, de recunoastere a unei valori universale exceptionale si ea presupune ca Rosia Montana ar fi intrat intr-o galerie de asemenea situri din lumea intreaga.Asta insemna pentru statul roman sa isi reprezinte interesele si sa se apere intr-un proces de arbitraj. Din pacate, statul roman a ales varianta contrara, care reprezinta o slabiciune din punctul meu de vedere. Sa afirmi intr-o reuniune internationala ca, daca statul roman ar obtine aceasta includere, el ar fi dator cu suma de 4,4 miliarde de dolari inseamna practic sa recunosti ca ai o datorie financiara fata de aceasta companie. Eu cred ca, daca vom pierde acest proces de arbitraj, il vom pierde pe seama declaratiilor iresponsabile ale unor oameni politici aflati la guvernare", a declarat, pentru Ziare.com, Vlad Alexandrescu.Au ezitat sau nu tehnocratii. De ce a fost depus dosarul in ultima zi de mandat?Un principal argument adus de cei de la Putere in apararea lor este ca si in timpul guvernarii tehnocrate au existat voci care s-au opus depunerii dosarului la UNESCO si ca ministrul care a depus dosarul, Corina Suteu, a facut acest lucru fara aprobarea premierului Dacian Ciolos "A fost intr-adevar o discutie in Guvern cu privire la oportunitate si pana la urma decizia a fost a ministrului Culturii pentru ca asa prevede Conventia Patrimoniului Mondial, ca in Conve ...citeste mai departe despre " Dosarul Rosia Montana la UNESCO: Cum ar putea decizia Guvernului Dancila sa se intoarca impotriva Romaniei " pe Ziare.com