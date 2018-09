Sub pretextul ca vor sa verifice activitatea procurorului militar Bogdan Parlog, doi inspectori au venit neanuntati si au ridicat intregul dosar penal, pentru cateva ore, in dimineata zilei in care Dragnea a dat declaratii chiar in dosarul cu pricina. Acestia au profitat de faptul ca toti sefii erau plecati, astfel ca n-a avut cine sa-i opreasca, potrivit surselor Ziare.com."Pretextul a fost sa-l audieze pe procurorul Corbu si sa ia actele din dosarul violentelor din 10 august facut de procurorul Bogdan Parlog ca sa-i verifice activitatea, insa inspecttorii de la IJ au luat la studiat tot dosarul. Nu doar li s-au comunicat actele procurorului Parlog, dar li s-a predat tot dosarul sa-l vada cateva ore. Insistau sa li se puna la dispozitie toate documentele, sa vada unde s-a ajuns cu ancheta. Vizita a fost una neanuntata. Asa ca au putut sa-l linisteasca cat de cat pe Dragnea inainte de audierea lui la Parchet", au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul Inspectiei Judiciare.Informatiile au fost confirmate de surse Ziare.com, care au precizat ca inspectorii au profitat de faptul ca procurorul general si seful arhivelor militare, care s-ar fi putut opune, erau plecati din tara, iar ceilalti sefi din Parchetul General se aflau la o intalnire cu reprezentantii Comisiei de la Venetia.Cum au ajuns sefii Inspectiei Judiciare sa aiba mandat nelimitat: Ordonanta marca Toader ridica multe semne de intrebare ...citeste mai departe despre " Dosarul violentelor din 10 august a fost ridicat de la Parchetul General cu cateva ore inainte de audierea lui Dragnea " pe Ziare.com