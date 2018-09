Reprezentantii companiei sustin ca avionul era prea greu, pentru ca a fost alimentat cu o rezerva suplimentara de combustibil, care sa mentina zborul in conditii de siguranta. Din aceasta cauza nu au mai incarcat si bagajele si le-au dus a doua zi la destinatie, informeaza Pro Tv."Motivul care a dus la supraincarcarea aeronavei tine de conditiile meteo de pe ruta. Compania TAROM a decis alimentarea aeronavei cu o rezerva de extra 600 kg combustibil, care sa mentina zborul in conditii de siguranta, avand in vedere atat conditiile frecvente de holding de la destinatie, cat si consumul suplimentar pe motive meteo. Aeronavele TAROM au spatiu suficient pentru bagaje. Situatia este izolata", a transmis TAROM pentru sursa citata."Mi-am cumparat biletul de avion cu 24 de ore inainte de zbor. Nu era nicio notificare ca s-ar putea sa ramana. Am platit 3.600 lei biletul de avion la clasa business gandindu-ma ca vor fi prioritizate bagajele", a relatat un pasager.Oamenii s-au plans ca nu au fost informati si ca au ajuns la Londra cu haine foarte subtiri, iar acolo erau 10 grade, in timp ce la Bucuresti fusesera 24.Avocatii sustin ca pasagerii au dreptul la despagubiri in astfel de cazuri. "Limita este de 5.500 de lei. Depinde de anumite cheltuieli urgente pe care le are", a spus un avocat. ...citeste mai departe despre " Doua avioane TAROM au plecat spre Londra fara bagaje, pentru ca erau prea grele " pe Ziare.com