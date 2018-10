Doua luni de la violentele din 10 august: Ancheta merge greu, PSD vrea sa interzica protestele, Jandarmeria sa-si ancheteze victimele

Imaginile dure de atunci au ramas intiparite in mintile si inimile a milioane de romani. Oameni cu mainile ridicate loviti cu bestialitate de jandarmi, copii, femei si batrani gazati si bruscati, numeroase situatii in care vietile cetatenilor au fost puse in pericol.Peste 450 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in acea seara, cativa care au suferit rani grave au stat zile bune sau chiar saptamani in spital sa se refaca, aproape 800 de plangeri penale au fost depuse de cetateni la Parchet.Suferinta si frustrarea oamenilor ca nimeni nu e tras la raspundere au fost intampinate de autoritati si politicienii coalitiei de guvernamant cu jigniri, acuzatii fara acoperire si chiar amenintari. Ancheta Parchetului inainteaza, dar greu, pentru ca Jandarmeria si Ministerul de Interne au clasificat documentele referitoare la interventia fortelor de ordine.La doua luni de la incidente nu avem inca raspunsuri la chestiuni esentiale:- cine a coordonat misiunea- cine, cand si de ce a dat ordinul de interventie a jandarmilor- ce cantitate de gaze si alte munitii a fost folosita- cum au raspuns cei care au dezinformat in legatura cu jandarmi morti sau paralizati? - nu stim nici daca a fost intocmit raportul final al autopsiei in cazul lui Ilie Gazea, protestatarul care a murit la cateva zile dupa ce a fost expus la lacrimogene.Ziare.com a intocmit o lista cu ce s-a intamplat in cele 70 de zile ce s-au scurs din 10 august:7 protestatari urmariti penalProcurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au anuntat cum, rand pe rand, sapte persoane au fost puse sub urmarire penala in dosarul privind jandarmii loviti. Patru dintre acestia se aflau saptamana trecuta in arest preventiv, doi in arest la domiciliu si unul sub control judiciar.In schimb niciun jandarm dintre cei care au lovit cu bestialitate protestatarii nu a fost sanctionat in vreun fel pana in prezent.Procurorul general Augustin Lazar a explicat in mai multe randuri ca ancheta in cazul lovirii jandarmilor merge mai rapid decat cea a violentelor impotriva cetatenilor pentru ca Jandarmeria si MAI au secretizat documente relevante in acest dosar.Sefii Jandarmeriei, promovati de Carmen Dan, urmariti penal de ParchetIn primele saptamani de la protest, romanii nu doar ca nu a ...citeste mai departe despre " Doua luni de la violentele din 10 august: Ancheta merge greu, PSD vrea sa interzica protestele, Jandarmeria sa-si ancheteze victimele " pe Ziare.com