Brigada Rutiera anunta ca pentru construirea Stadionului National Arcul de Triumf va fi restrictionat traficul auto pe breteaua destinata virajului la dreapta de pe Strada Alexandru Constantinescu pe Bulevardul Marasti, cu asigurarea in permanenta a unui culoar pietonal protejat cu latimea de minim un metru, anunta Brigada Rutiera a Capitalei, citata de Mediafax.Lucrarea nu va afecta benzile de circulatie existente pe Strada Alexandru Constantinescu si Bd. Marasti.Tot luni incep lucrari si pentru realizarea retelei de canalizare pluviala, relocarea si protejarea retelelor pe Soseaua Petricani, dar si la intersectia cu Soseaua Fabrica de Glucoza. Circulatia va fi restrictionata pe o singura banda, pana in 13 septembrie."Lucrarea va fi realizata fara inchiderea circulatiei autovehiculelor sau pietonilor, in partea carosabila, cu asigurarea unei benzi de circulatie pe sensul afectat de pe Sos. Petricani, precum si in intersectii", anunta Brigada Rutiera a Capitalei, citata de News.ro.Politistii precizeaza ca se va asigura circulatia protejata a pietonilor pe trotuar."Restrictiile din partea carosabila se vor finaliza pana cel tarziu la data de 13.09.2019, iar in situatia in care lucrarea nu va fi realizata in intregime pana la aceasta data, restrictiile necesare lucrarii se vor executa in continuare doar noaptea, in intervalul orar 22.00-06.00, sau in zilele de sambata si duminica", se arata in comunicat. ...citeste mai departe despre " Doua noi santiere in zone foarte aglomerate din Bucuresti - se anunta blocaje in zona Kisellef si Petricani " pe Ziare.com