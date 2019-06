Doua persoane care se dadeau drept brokeri au fost retinute. Prejudiciu de 300.000 de euro

In acest dosar, politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare 9 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de inselaciune, dupa ce cinci barbati ar fi pretins ca sunt brokeri si ar fi determinat mai multe persoane sa investeasca diferite sume de bani la bursa, prejudiciul creat fiind estimat la 300.000 de euro, arata sursa citata.Probele si indiciile anchetatorilor ar indica faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, cinci barbati, cu varste intre 21 si 48 de ani, sub pretextul ca ar fi brokeri, ar fi determinat mai multe persoane sa depuna diverse sume de bani in anumite conturi bancare indicate de catre acestia, in vederea investirii in diferite instrumente financiare.Mai mult decat atat, precizeaza DGPMB, pentru a-si spori castigurile si a recupera sumele investite, persoanele vatamate au recomandat la randul lor aceasta investitie si altora, aceasta fiind o schema de fraudare in sistem piramidal.Totodata, in scopul mentinerii in eroare a persoanelor vatamate, cei in cauza foloseau un generator de fisiere ce copia informatii din surse publice pentru a genera rapoarte cu privire la situatia financiara a clientilor cu date despre valorile indicilor bursieri in timp real, pentru a crea aparenta unor rapoarte de tranzactionare reale.In urma studierii extraselor de cont au fost identificate tranzactii in valoare de aproximativ 300.000 de euro, arata DGPMB.Persoanele implicate au fost duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) din cadrul Politiei Sectorului 1, iar in prezent cercetarile sunt continuate pentru fapta de inselaciune. Doi dintre barbatii adusi la audieri au fost retinuti de procurori si vor fi prezentati magistratilor cu propunerea de arestare preventiva. ...citeste mai departe despre " Doua persoane care se dadeau drept brokeri au fost retinute. Prejudiciu de 300.000 de euro " pe Ziare.com