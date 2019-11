Doua spitale din Bucuresti lasate fara caldura, pentru a doua oara in 2 saptamani. Cum justifica RADET si ce-i cere Ministerul Sanatatii Gabrielei Firea

Cele doua unitati sanitare au mai ramas fara apa calda, vreme de 3 zile consecutiv si saptamana trecuta. Nici bine nu si-au revenit din soc bolnavii si cadrele medicale, ca RADET a si anuntat ca va opri din nou, incepand de luni, tot pentru 3 zile, furnizarea de caldura si apa calda in zona."In zona Progresul din Sectorul 4, RADET efectueaza o lucrare importanta de refacere a Magistralei CET Progresul, magistrala ce alimenteaza jumatate din Sectorul 4 si care are o vechime de 34 de ani", informeaza RADET."Dupa oprirea furnizarii agentului termic de saptamana trecuta, au fost efectuate verificari suplimentare ale magistralei si s-a constatat ca sunt si alte tronsoane afectate. Reprezentantii RADET au informat, inca din data de 15 noiembrie, conducerea Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii MS Curie Bucuresti, de lucrarile ce vor fi efectuate, astfel incat acesta sa poata lua masurile necesare, conform obligatiilor legale ce ii revin.Pentru a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu energie termica, s-a luat decizia de catre RADET de a intrerupe furnizarea de energie termica, incepand de luni, 18 noiembrie 2019, timp de 48 de ore, pentru a inlocui conducta afectata, operatiune absolut necesara pentru ca, in aceasta iarna, sa nu mai existe avarii in zona.In ceea ce priveste situatia unitatilor medicale din zona mentionata, subliniem faptul ca orice unitate spitaliceasca are obligatia de a asigura cate o sursa suplimentara pentru fiecare agent termic, respectiv apa calda si caldura, conform Normativului NP -015-1997 privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor aferente acestora(...)", se arata in comunicatul remis de RADET redactiei Ziare.com.Alexandru Burgiu, directorul general al CM Termoenergetica SA si fost administrator special al RADET, a explicat pentru Agerpres ca cele doua spitale afectate sunt gazduite de doua corpuri de cladire alaturate, alimentate de acelasi punct termic."Lucrarea va dura, noi estimam la 48 de ore, pentru ca trebuie sa golim un tronson de magistrala lung de peste 2 kilometri, sa ventilam galeria ca sa putem intra. Trebuie inlocuit tronsonul cu probleme, dupa care urmeaza partea de umplere, care dureaza de obicei foarte mult. De asta se intinde pe un termen atat de lung. Am pre ...citeste mai departe despre " Doua spitale din Bucuresti lasate fara caldura, pentru a doua oara in 2 saptamani. Cum justifica RADET si ce-i cere Ministerul Sanatatii Gabrielei Firea " pe Ziare.com