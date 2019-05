Dragnea afla astazi daca intra la puscarie. Procesul angajarilor fictive, pe intelesul tuturor

Decizia din acest caz urmeaza sa fie data de un complet format din 5 judecatori: Rodica Aida Popa, fost vicepresedinte al Inaltei Curti, Lucia Tatiana Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera si Simona Encean. Luciana Mera se pensioneaza incepand cu 1 iunie, asa ca o posibila amanare a sentintei ar putea fi anuntata doar pana la aceasta data.Sentinta in faza de fond a procesului a fost data in majoritate, doi magistrati au fost pentru condamnare, Constantin Epure si Geanina Arghir, iar unul pentru achitare, Stefan Pistol.Citeste detalii din motivarea Inaltei Curti: Dragnea a adoptat o conduita nelegala, antisociala si imorala, in dezacord cu rangul demnitatii publice detinuteSfarsit de cariera?O condamnare in acest dosar inseamna sfarsitul carierei politice pentru seful Camerei Deputatilor si al celui mare partid politic din Romania. In cazul in care Liviu Dragnea este gasit vinovat, cel mai probabil ar fi condamnat la o pedeapsa cu executare in penitenciar, in contextul in care el mai are o sentinta definitiva de 2 ani cu suspendare primita in Dosarul Referendumul.Liviu Dragnea si-a pierdut controlul cand a fost intrebat daca are bagajele facutePoliticianul mai are un dosar, in faza de ancheta, la DNA, unde este cercetat ca ar fi in spatele societatii Tel Drum, firma abonata la contracte publice, acuzatii negate vehement de Dragnea.Iata ultimile date din ancheta Dragnea-Tel Drum: Firma a contestat expertiza financiar-contabila si a recuzat expertulPrincipalele probeZiare.com a analizat care sunt acuzatiile DNA in acest caz, care sunt principalele probe, cine sunt ceilalti acuzati din acest dosar si cum s-a desfasurat procesul de la Inalta Curte. Cine a scapat de probleme in acest caz, inculpatii care au recunoscut faptele si cei care le neaga.Sursele de documentare ale acestui articol sunt marturiile inculpatilor din sedintele de judecata de la Inalta Curte, prima decizie de condamnare si rechizitoriul DNA.Acuzatiile DNADragnea a fost acuzat ca, in calitate de presedinte al CJ Teleorman (2000-2012), respectiv de presedinte al PSD Teleorman, i-ar fi determinat pe sefii Directiei de Protectie ...citeste mai departe despre " Dragnea afla astazi daca intra la puscarie. Procesul angajarilor fictive, pe intelesul tuturor " pe Ziare.com