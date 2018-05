LIVE Ultimul termen in procesul lui Dragnea. DNA cere 7 ani si 6 luni de inchsioare pentru seful PSD

Magistratii au declarat inchisa cercetarea judecatoreasca si procurorul DNA a sustinut o lunga pledoarie finala in care a aratat ca atat probele, cat si declaratiile martorilor si ale altor inculpati demonstreaza ca faptele au fost comise. Daca la inceputul pledoariei Liviu Dragnea a ascultat cu atentie ce avea de spus procurorul, nu a trecut mult pana si-a pierdut interesul si a inceput sa caute pe Internet oferte de undite si momeli pe site-uri cu profil pescaresc. In final, procuorul DNA a cerut pedepse cu executare.Sala este arhiplina, inculpati, avocati, gura-casca. O parte dintre jurnalisti stau in boxa arestatilor, pentru ca nu au mai avut loc. Aerul conditionat nu face fata, insa nici geamurile nu pot fi deschise pentru ca de afara razbat scandarile protestatarilor stransi in fata sediului Inaltei Curti: "O sa platiti penal!"Sentintele nu vor fi pronuntate astazi, ci va fi stabilit un termen ulterior.Ziare.com va transmite, in format LIVE TEXT, desfasurarea termenului de marti de la Inalta Curte. Ramaneti alaturi de noi sa aflati ce va spune Dragnea in fata magistratilor:12:22 - Dupa ce a terminat procurorul DNA, Dragnea a iesit sa fumeze. Unii dintre oamenii stransi in fata au venit sa discute cu ei. Unul dintre cei care protestau a inceput sa strige scandari inspre Dragnea, asa ca a fost indepartat de jandarmi pentru a fi legitimat.O alta persoana a venit special la Inalta Curte ca sa-i spuna problemele sale liderului PSD. Acesta a stat si l-a ascultat, insa nu prea a interactionat cu el.In schimb, jurnalistii facut diverse glume, intrebandu-l pe seful PSD daca "orice om ii e frica de pedeapsa", ironizand astfel declaratia de luni a premierului Vorica Dancila care a spus ca "orice om ii este frica de o plangere penala". Dragnea a vrut sa para ca nu stie despre ce este vorba si a corectat-o pe jurnalista care a pus intrebarea: "Poate oricarui om ii este teama de o pedeapsa".Dupa ce a terminat de fumat, Dragnea a aruncat chistocul pe jos.12:13 - DNA: Bombonica Prodana - avand in vedere ca a achitat prejudiciului, sa luati act de incetarea procesului penal12:12 - Procurorul DNA isi incheie pledoaria: "Probatoriul cu privire la de cei 11 i ...citeste mai departe despre " LIVE Ultimul termen in procesul lui Dragnea. DNA cere 7 ani si 6 luni de inchsioare pentru seful PSD " pe Ziare.com