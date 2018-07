Dragnea, atac la sefa Inaltei Curti. Liderul PSD, despre judecarea apelului sau: Am auzit ca sunt in cautare de judecatori, minim 3 din 5

Pe de alta parte, politicianul a explicat ca declaratiile facute de Cristian Tarcea in aceasta saptamana i-ar fi confirmat mai multe zvonuri pe care le-ar fi auzit in ultimele doua sapatamani. Unul din acestea ar privi si componenta Completului de 5 judecatori de la Inalta Curte - instanta la care se judeca apelul sau."A fost socant, mai mult decat socant sa citesc si ulterior sa urmaresc ce a spus. Cu presiune clara asupra judecatorilor, si asta se vorbea de acum doua saptamani de zile. Auzisem. Si am vazut pe doamna spunand cu subiect si predicat. Ca se face presiune sa se faca motivarea mai repde, si se face presiune sa se faca procesul mai repede si ca acum sunt in cautare de judecatori, ca sa gaseasca minim trei, din cinci, si asa mai departe", a declarat Dragnea.Sustine ca este nevinovatDecizia pe care Completul de 5 judecatori o va da in acest caz o sa fie definitiva. Liviu Dragnea a sustinut ca este nevinovat. El a contestat si decizia definitiva din dosarul "Referendumului", doi ani de inchisoare cu suspendare, despre care a spus ca a fost condamnat pentru ceva pentru care nu ar fi fost trimis in judecata, deci ar fi fost lipsit de dreptul la aparare."Procesul meu are legatura cu tot ce v-am spus mai devreme (n.r- el aprezentat in emisiune legea offshore si cea a pensiilor) si tot ceea ce s-a intamplat. Daca dumneavoastra sunteti introdusa in dosar pe baza declaratiilor mele si ale altora, si in fata instantei spuneti ca este adevarat ce am spus acolo, in fata judecatorior, nu ce am spus la DNA? Toti mi-au spus: Nu ai cum sa nu fii achitat!, achitare dupa scaun, cum spun ei. Au fost condamnati 9 oameni, plus condamnarea mea. Plus toate zvonurile cand se tot vorbea, ca la un judecator, ca incearca sa convinga inca unul. Pana la urma le-a iesit", a spus Dragnea.Liderul PSD a spus ca in dosarul Referendumul, in care a fost condamnat la 2 ani cu suspendare, ar fi fost condamnat deoarece a chemat lumea la vot. "Am fost condamnat pentru ceva ce nu am fost acuzat. Eu nu am putut sa ma apar. Eu cand ma mai apar? Ca ar fi putut militantii PSD sa studieze listele cu datele personale, care sunt publice", a declarat Dragnea.Tarcea, criticata si de ToaderCris ...citeste mai departe despre " Dragnea, atac la sefa Inaltei Curti. Liderul PSD, despre judecarea apelului sau: Am auzit ca sunt in cautare de judecatori, minim 3 din 5 " pe Ziare.com