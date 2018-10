Dragnea contesta la Inalta Curte sechestrul pe avere pus in dosarul Tel Drum

Contestatia a fost depusa saptamana aceasta de Liviu Dragnea, pe 2 octombrie, iar primul termen a fost stabilit pe 10 octombrie. Obiectul dosarului, potrivit site-ului Inaltei Curti: "contestarea masurii asiguratorii".Amintim ca pe 8 octombrie Liviu Dragnea are termen intr-un alt proces, tot la Inalta Curte. Este primul termen in dosarul in care contesta condamnarea de 3 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu in cazul angajarilor fictive din Teleroman.Contestare cu repetitieEste pentru a doua oara cand Liviu Dragnea contesta masurile asiguratorii din acest caz. O cerere similara a fost respinsa de Inalta Curte pe 29 noiembrie 2017.In acest dosar, procurorii DNA au pus sechestrul asigurator pana la concurenta sumei de 127.547.366 lei, aproximativ 28,2 de milioane de euro, prejudiciul retinut in cazul liderului PSD. Masura a fost pusa pe toate bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea politicianului: un teren de aproape 3.000 de metri, hotelul Turris din Alexandria, un apartament situat in Turnu Magurele de 80 de metri patrati, doua masini (Skoda Superb si BMW X5) si mai multe sume de bani aflate in conturile lui Liviu Dragnea.Se plangea ca n-are bani de xeroxIn februarie 2018, Dragnea se plangea ca nu are bani, deoarece DNA i-a pus sechestru asigurator si popriri pe conturi. Din acest motiv nu avea bani sa-si fotocopieze dosarul de ancheta."Ca sa iau o copie scrisa, in forma scrisa, pe hartie, ma costa peste un miliard de lei (100.000 de lei - n.red.) si va mai spun ceva: cei care gestioneaza dosarul sunt cei care mi-au cerut si mi-au pus sechestru.Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament (16.675 lei - brut pe luna) . Nici aia intreaga, doua treimi", a afirmat Dragnea.Citeste si: Dragnea se plange ca n-are bani nici sa-si traga la xerox dosarul de la DNA: Singurul venit pe care il am este indemnizatia de la Parlament. Nici aia intreaga, doua treimi ...citeste mai departe despre " Dragnea contesta la Inalta Curte sechestrul pe avere pus in dosarul Tel Drum " pe Ziare.com