"Jandarmii au actionat disproportionat, spune in rezolutie, impotriva unor protestatari pasnici, care bateau jandarmerita, dadeau foc. Ieri, spunea Klaus Iohannis ca merge sa o incurajeze pe doamna premier din Marea Britanie, ca el are vesta galbena in portbagaj. Cand a fost la Macron i-a spus ca are vesta galbena in portbagaj? Sau acolo tace malc?Acolo si la intalnirile cu ceilalti lideri europeni. In aceeasi interventie ii incuraja pe altii sa dea jos premierul guvernului tarii lui. Asta e Klaus Iohannis. In mod nedrept, cu complicitatea unor europarlamentari romani, tara noastra e tapul ispasitori al jocurilor de putere al marilor familii euoropene", a declarat Liviu Dragnea.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a spus vineri, la Bruxelles: "Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident. Sa speram ca nu este nevoie".Cel putin 85 de persoane au fost retinute la Paris, sambata, pe fondul prostelor violente organizate de sustinatorii Miscarii "Vestele Galbene", la care au participat mii de francezi. Este pentru a cincea saptamana consecutiv in care sunt proteste violente.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a lansat o serie de atacuri dure la adresa presedintelui Romaniei, duminca seara, indemnadu-si chiar colegii sa ii faca lui Iohannis plangere pentru inalta tradare. ...citeste mai departe despre " Dragnea: I-a spus Iohannis si lui Macron ca el are vesta galbena in portbagaj? " pe Ziare.com