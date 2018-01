Dragnea se lauda ca a stopat exodul medicilor. Cum ii raspunde fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu

"Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile medicilor din Romania. E una din cele mai importante reusite ale programului nostru de guvernare!", a scris vineri pe Facebook Liviu Dragnea.In replica, fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a scris ca PSD nu a facut de fapt nimic pentru stoparea exodului medicilor si ca salariile au crescut in timpul guvernarii tehnocrate."Dupa ce nu si-a respectat nicio promisiune din maretul program de guvernare si cu precadere cele facute medicilor, domnul Dragnea foloseste un titlu din ZF pentru a manipula din nou in mod josnic... pe cei care il mai cred.ZF ne spune ca in anul 2017 cel mai mic numar de medici din ultimii ani au solicitat documentele care le-ar permite sa lucreze in strainatate. In privinta nr. de medici... vorbim de o estimare inca, dar Doamne ajuta! Asa sa fie! Sa vedem insa, daca ar fi asa, care ar putea fi motivele...In articol ni se sugereaza ca este vorba despre veniturile medicilor, si singura informatie din articol este ca 'Au crescut foarte mult platile pentru garzile efectuate'. Cresterea platii garzilor s-a petrecut in Octombrie 2016!!!" se arata in postarea lui Vlad Voiculescu.Acesta spune ca, in cadrul unui sondaj, mai bine de trei sferturi dintre medici au declarat ca veniturile le-au crescut in a doua jumatate a lui 2016 si au ramas constante sau au scazut in prima jumatate a lui 2017.Nemultumit de declaratia lui Liviu Dragnea a fost si medicul cardiolog Vasi Radulescu. Acesta a scris pe Facebook despre promisiunile neonorate ale PSD fata de medici."Va aduc aminte ca s-au promis sume de 1200 euro pentru un rezident si peste 3000 euro pentru un medic primar. Nimeni nu a vazut asa ceva. Va aduc aminte ca s-a promis impozit 0 pentru medici. Nici pomeneala de asa ceva. Va aduc aminte ca un medic rezident incepe rezidentiatul cu doua mii si ceva de lei, incluzand aici bursa. Tichete de masa nu se mai dau.Nu am primit nicio scuza pentru nerespectarea promisiunilor, dar ni se arunca in fata statistici aberante, cand salariile au crescut timid si oricum nu numai salariile dicteaza exodul medicilor", scrie medicul Vasi Radulescu....citeste mai departe despre " Dragnea se lauda ca a stopat exodul medicilor. Cum ii raspunde fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu " pe Ziare.com