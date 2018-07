Dragnea: Legea offshore se modifica, toate pensiile vor fi recalculate, posibil candidat comun PSD-ALDE la presedintie. Acuzatii la adresa sefei ICCJ si marea revelatie

El a mai afirmat ca presedintele Inaltei Curti, Cristina Tarcea, pune presiune pe judecatori sa scoata mai repede motivarea in dosarul in care a fost judecat la 3 ani si 6 luni. Motivul: apelul ar trebui sa se judece mai repede. Politicianul a dat de inteles ca "se cauta trei judecatori" care sa intre sa solutioneze procesul sau. Apelul in cazul lui Dragnea este judecat de Completul de 5 judecatori.Potrivit lui Dragnea, beneficiarul direct ar fi Klaus Iohannis, care ar urmari cel de-al doilea mandat. Liviu Dragnea a sustinut ca este nevinovat. El a contestat si decizia definitiva din dosarul "Referendumului", doi ani de inchisoare cu suspendare, despre care a spus ca a fost condamnat pentru ceva pentru care nu ar fi fost trimis in judecata, deci ar fi fost lipsit de dreptul la aparare.Liviu Dragnea si-a expus, intr-o emisiune la Romania Tv, si o revelatie avuta recent: "Eu cred ca am inteles de ce astia nu ne mai vor - cand pensionarii or sa aiba o pensie decenta, cand salariatii or sa aiba salarii mari, romanii vor fi mai fericiti si vor fi un popor mai greu de manipulat".Principalele declaratii facute de presedintele PSD la Romania Tv:Despre Legea offshore"Se fac discutii acum pentru o posibila Ordonanta de Guvern in ceea ce priveste legea offshore. Eu am spus, dupa adoptarea legii in Comisia de specialitate din Camera Deputatilor, s-au facut modificari pana in ultimele minute, au fost discutii si dezbateri. Ceea ce am pus in textul legii nu este foarte bine definit in anexa in care se stabilesc formulele de calcul. Ma intereseaza ca ceea ce s-a decis politic ca si principii sa fie puse foarte clar si riguros in formule si in texte, pentru ca este o lege de importanta uriasa pentru Romania si e bine sa nu existe dubii, pentru ca orice dubiu poate fi exploatat oricand de cineva cu rea credinta, dintr-o parte sau alta. Vorbim de resursele Romaniei, vorbim de peste 400 de miliarde de metri cubi de gaze cel putin, vorbim de zeci de miliarde pe care trebuie sa le castige statul roman si vorbim de castigarea pentru prima data a independentei energetice", a sustinut liderul PSD.Despre Fondul Suveran de Investitii"Dupa decizia CCR privind Fondul suveran de investitii, asteptam motivarea cu foarte mare atentie si noi nu o sa o ...citeste mai departe despre " Dragnea: Legea offshore se modifica, toate pensiile vor fi recalculate, posibil candidat comun PSD-ALDE la presedintie. Acuzatii la adresa sefei ICCJ si marea revelatie " pe Ziare.com