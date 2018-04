Dragnea si Dancila se duc miercuri in Israel. Vizita, tinuta la secret pana in ultimul moment

Primele indicii au aparut cand Antena 3 a publicat o invitatie pe care premierul Benjamin Netanyahu i-a transmis-o lui Liviu Dragnea. Netanyahu il cheama pe liderul PSD in Israel, sa discute "chestiuni legate de cooperare si viitor".Surse politice au confirmat pentru Ziare.com ca seful Camerei Deputatilor va onora invitatia si se va deplasa miercuri in Israel. Dragnea se afla la Tallinn, in Estonia, unde a participat alaturi de seful Senatului Calin Popescu Tariceanu la Conferinta Presedintilor Parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene.Si premierul Viorica Dancila va efectua, miercuri si joi, o vizita in Israel, potrivit unor surse oficiale, dupa ce saptamana trecuta Guvernul a adoptat un memorandum care are in vedere mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Totul este tinut la secret pana la acest moment, oficialii evitand orice raspuns pusi in fata intrebarilor jurnalistilor. De exemplu, intrebat dupa sedinta de Guvern daca Dancila urmeaza sa plece miercuri in Israel, purtatorul de cuvant Nelu Barbu a spus ca programul sefei Executivului va fi facut public de biroul de presa, dupa care a plecat fara sa mai accepte alte intrebari.Pe de alta parte, dintr-un memorandum intern al Camerei Deputatilor aflam ca vizita pare ca a fost destul de amanuntit planificata si ca Adrian Mladinoiu, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea si actual secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului si deputatul Silviu Vexler, reprezentantul in Parlamentul Romaniei al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, au fost trimisi inainte sa o pregateasca.Ei se afla in vizita oficiala in Israel din data de 22 aprilie."Domnul Vexler participa la delegatia care il va insoti pe domnul Adrian Mladinoiu, secretar de stat la SG, in vizita oficiala in Statul Israel, 22 - 25 aprilie", a spus in sedinta Biroului Permanent al Camerei Deputatilor vicepresedintele Gabriel Vlase.Mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim - miza pentru Liviu Dragnea si ce consecinte ar putea aveaOdiseea unui memorandum confidential al Guvernului, dar anuntat de Liviu Dragnea: Cine l-a propus si de ce e secret?Autoritatea Palestiana a cerut Rom ...citeste mai departe despre " Dragnea si Dancila se duc miercuri in Israel. Vizita, tinuta la secret pana in ultimul moment " pe Ziare.com