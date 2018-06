"Imi amintesc ca imediat dupa revolutie si chiar putin inainte - eram mic, avem 13 ani - ma intrebam foarte des cum de s-a ajuns acolo, cum de a fost posibil ca un singur om sau mai bine zis o mana de oameni sa ajunga sa controleze o tara intreaga si cred ca raspunsul este: oamenii nu au luat atitudine, oamenii nu au ajuns in acel punct incat sa iasa toti in strada sa spuna nu. Ei bine, cred ca ar fi bine pentru toti sa iesim in strada si sa nu ajungem din nou acolo", spune Dragos Bucur in filmuletul postat pe pagina sa de Facebook.Reactia vine dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare, a refuzat sa-si dea demisia din functiile publice detinute si urmareste adoptarea prin ordonante de urgenta ale Guvernului a unor modificari la Codul Penal care sa-l scape de sentinta judecatorilor."A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea", a sustinut Dragnea. De asemenea, Liviu Dragnea a anuntat ca ramane in fruntea PSD, a Camerei Deputatilor si a coalitiei de guvernare si ca va merge "pana la capat", ca social-democratii au gresit ca au avut o atitudine procedural corecta in Parlament, iar de acum vor fi "mult mai fermi si mai radicala" cu ceea ce vor sa faca. Liviu Dragnea le-a cerut scuze "miilor de romani care stau in puscarie pe un articol neconstitutional"."Nu ma sperie nici Iohannis, nici Hellvig, nici Pahonti, nici Kovesi, nici Basescu, nici Ponta, nici Oprea, nici altii. Obiectivele la care m-am angajat si pentru care mi-am asumat responsabilitatea raman aceleasi si impreuna cu colegii mei le vom duce la capat", a avertizat Dragnea. ...citeste mai departe despre " Dragos Bucur face un apel ca oamenii sa iasa in strada: Trebuie sa luam atitudine acum, altfel peste 10 ani ne vom intreba cum am ajuns acolo " pe Ziare.com