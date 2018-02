Manifestatia are loc in contextul in care Guvernul a dat OUG 3, care scade semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical sau de crestere a copilului."Ia cu tine un cartonas rosu, hai sa-i penalizam! Noua ordonanta OUG 3/2018, care presupune a rezolva problema celor cu contract part time si a celor angajati in IT, scade semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical.Pacienti, mame ce intra in prenatal, parinti ai caror copii sunt bolnavi etc", scriu organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.Ei explica pe reteaua de socializare modul exact in care sunt afectate indemnizatiile si ofera un exemplu concret in acest sens:"Dupa OUG 3/2018, pentru calculul CAS se elimina plafonul de 35%, iar CAS se calculeaza ca 25% din indemnizatia de concediu efectiv primita de fiecare. La o indemnizatie de 3.400 lei, in luna ianuarie, o mamica a primit 3.036 lei, dupa ce a fost oprit CAS, iar acum, in luna februarie, mamica a primit 2.550 lei. Mai exact, i-au fost luati 486 lei. Acestea sunt efectele modificarii Codului Fiscal".Sindicat: Profesorii in concediu medical sau de crestere a copilului pierd 20% din venituri din cauza revolutiei fiscaleOrganizatorii fac apel la toate mamele si persoanele afectate de revolutia fiscala sa participe la evenimentul care se va desfasura duminica, 18 februarie, incepand cu ora 12:00, in Piata Victoriei."Rectificati Ordonanta 3/2018, prin care indemnizatiile acordate in concediul medical (inclusiv prenatal) au fost taiate din cauza schimbarii modalitatii de calcul", cer organizatorii.Evenimentul este organizat de comunitatile Coruptia ucide si Bucuria de a darui.Citeste si Inca un efect al revolutiei fiscale: Unii parinti vor primi mai putini bani pentru cresterea copilului. Ce spune ministrul TeodoroviciA.D. ...citeste mai departe despre " Duminica e flashmob in Piata Victoriei in semn de protest fata de scaderea indemnizatiilor pentru mame: Ne furati viitorul! " pe Ziare.com