Dumitru Dragomir - 4 ani de inchisoare pentru spaga. RCS&RDS, condamnata pentru spalare de bani

Dumitru Dragomir a fost gasit vinovat pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani, iar Bendei pentru dare de mita si complicitate la spalare de bani.Societatea RCS&RDS a fost gasita vinovata pentru spalare de bani si condamnata la plata unei amenzi in valoare de 1.250.000 de lei.Potrivit DNA, Dumitru Dragomir a pretins 3,5 milioane de euro (din care a primit 3,1 milioane de euro), de la Ioan Bendei, "in scopul atat de a indeplini, cat si de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora".Condamanari si achitariIn acelasi dosar, Tribunalul Bucuresti a dat si alte decizii.Florin-Bogdan Badita, la data faptelor administrator al SC BODU SRL - 4 ani de inchisoare pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.Bogdan-Dumitru Dragomir, la data faptelor asociat unic al SC BODU SRL - achitat pentru pentru complicitate la luare de mita si complicitate la spalare de bani.SC BODU SRL a fost amendata de 1.350.000 de lei pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.Alexandru Oprea, fost director general si presedinte al consiliului de administratie al S.C.RCS & RDS SA - achitat pentru complicitate la dare de mita.Mihai Dinei, la data faptelor coordonatorul activitatii juridice a S.C.RCS - RDS SA - achitat pentru complicitate la dare de mita si la spalare de bani.Bulgac Serghei, fost director general al SC RDS - RCS - achitat pentru spalare de bani.SC INTEGRASOFT SRL, la data faptei detinuta de SC RCS - RDS SA - condamnata la amenda de 700.000 de lei pentru complicitate la spalare de bani.Acuzatiile DNAPotrivit rechizitoriului intocmit de catre procurori a reiesit ca, referitor la infractiunile de dare si luare de mita, in perioada aprilie 2009 - mai 2011, in scopul de a indeplini ori de a nu indeplini acte privitoare la indatoririle sale de serviciu, precum si de a indeplini acte contrare acestora, Dumitru Dragomir, in calitate de presedinte al LPF, cu sprijinul lui Florin Badita, Bogdan-Dumitru Dragomir si Bodu SRL, a pretins 3,5 milioane de euro de la Ioan Bendei, din care a primit 3.100.000 de euro de la RCS - RDS SA.Banii primiti au fost dati ...citeste mai departe despre " Dumitru Dragomir - 4 ani de inchisoare pentru spaga. RCS&RDS, condamnata pentru spalare de bani " pe Ziare.com