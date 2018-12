Dupa Alianta Vestului, Provincia Transilvania de Nord va fi lansata la Bucuresti si Bruxelles. Ce proiecte vizeaza

Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, initiatorul ideii, sustine ca "Provincia Transilvania de Nord" nu va fi o replica la Alianta Vestului, nefiind un proiect cu tenta politica."Vom lansa pana in 15 ianuarie 2019 Provincia Transilvania de Nord, o asociere a presedintilor de consilii judetene de la Maramures, Satu Mare, Salaj si Bistrita-Nasaud, a primarilor municipiilor resedinta de judet de la Baia Mare (foto), Satu Mare, Zalau si Bistrita, alaturi de primarii de orase si municipii din cele patru judete.Scopul este consolidarea statului romin prin dezvoltare economica a zonei, o orientare spre competivitatea globala. Nu dorim sa aparem ca o replica a Aliantei Vestului, nu suntem un proiect cu tenta politica, ne dorim doar dezvoltarea Transilvaniei de Nord.Prin acest demers nu ne dorim sa avem o relevanta doar la nivel regional sau national, ci sa construim ceva bun si pentru Europa si sa sprijim demersul european de a aduce, de exemplu, Ucraina, mai aproape de stabilitate si echilibru", a spus Chereches.Potrivit acestuia, nu va exista o structura in care cineva va fi numit presedinte, ci va fi o structura colegiala in care se va urmari ca proiectele discutate sa fie lansate in dezbatere publica timp de doua saptamani, iar oricine va avea un punct de vedere se va putea exprima prin vot, printr-un sistem informatic.Proiectele de infrastructura vizate"Lansarea Provinciei Translvania de Nord va avea loc la Bucuresti, dupa care va urma o alta lansare la Bruxelles", a precizat Catalin Chereches.Edilul a explicat ca viitoarea structura sustine dezvoltarea infrastructurii rutiere si feroviare, urmand sa fie realizate din fonduri proprii studii de prefezabilitate si fezabilitate care sa fie avizate de autoritatile centrale de la Bucuresti, dar proiectele strategice sa fie finantate direct de la Bruxelles."Primul lucru la care ne gandim este drumul rapid, sau un soi de autostrada, intre Baia Mare si Satu Mare, completat cu o centura metropolitana a municipiului Baia Mare, apoi vom continua cu drumul spre Baia Sprie si unul spre Sighetu Marmatiei, pentru a dezvolta si orasele mici.Vom continua cu un pod rutier care sa lege Romania de Ucraina, dupa care sa facem drumul rapid Baia M ...citeste mai departe despre " Dupa Alianta Vestului, Provincia Transilvania de Nord va fi lansata la Bucuresti si Bruxelles. Ce proiecte vizeaza " pe Ziare.com