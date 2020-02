Dupa autobuzele Otokar, Bucurestiul isi cumpara si troleibuze tot de la turci. Iata cine le construieste si cand le va livra

Fabricantii turci sunt si singurii care s-au incris la licitatia lansata de PMB in februarie 2019. Iar asta inseamna ca, in mod normal, procedura ar fi trebuit sa se desfasoare fara mari probleme. Si, intr-adevar, licitatia n-a durat mult, iar in octombrie 2018, contractul li s-a atribuit turcilor.Desi n-au participat la procedura, polonezii de la Solaris au depus, insa, o contestatie. Printre altele, constructorii polonezi sustineau ca Bozankaya nu produce troleibuze ca acelea solicitate de PMB.Mai exact, Solaris sustinea ca turcii fac intr-adevar autovehicule de 12 metri - cum vrea PMB sa cumpere - dar ca acelea n-ar fi troleibuze, ci doar niste autobuze electrice. Iar asta inseamna ca produsul pe care Bozankaya l-a prezentat la licitatie n-ar exista. Si, in consecinta, neexistand, produsul nu poate indeplini niciunul dintre criteriile cerute de PMB.Mai multe despre motivele care i-au facut pe polonezi sa fie sceptici cu privire la atribuirea facuta de PMB puteti afla citind integral contestatia depusa de acestia:Pe 25 februarie, contestatia Solaris - care ajunsese sa se judece la Inalta Curte de Casatie si Justitie - a fost respinsa de instanta, prin hotarare definitiva. Nu stim inca daca aceasta contestatie a fost respinsa din cauza ca ceea ce spuneau turcii n-ar fi adevarat sau pentru ca instanta a considerat informatiile respective irelevante pentru contract.In context, nu stim clar nici daca vehiculele livrate de turci vor face sau nu fata cu succes traficului din Capitala. Reamintim ca, cel putin dupa introducerea pe trasee, autobuzele Otokar - produse tot de turci - au intampinat numeroase probleme. Ramane deci sa aflam cum vor merge troleibuzele.PMB anunta ca primul troleibuz fabricat de Bozankaya ar urma sa fie livrat in noiembrie 2020, pentru omologare. Apoi, din februarie 2021, ar urma sa inceapa sa soseasca in Capitala si troleibuze noi, care sa fie scoase in trafic.Prin acest anunt, PMB confirma o informatie pe care Ziare.com v-a prezentat-o inca de la inceputul anului. Anume, ca indiferent cand s-ar semna contractele pentru mijloace noi de transport in comun, acestea nu vor ajunge decat in numar foarte mic la Bucuresti, in 2020. Si, in consecinta, in acest an, viata bucuresteanului care foloseste t ...citeste mai departe despre " Dupa autobuzele Otokar, Bucurestiul isi cumpara si troleibuze tot de la turci. Iata cine le construieste si cand le va livra " pe Ziare.com