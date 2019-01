Dupa banci, statul le-a pus gand rau supermarketurilor. Proiectul controversat prin care li se pregatesc amenzi de milioane de euro

Ca sa isi poata pune strategia in aplicare, institutia vrea acum - prin intermediul unui proiect de ordonanta care ridica mari semne de intrebare - sa modifice, in regim de urgenta, legislatia privind protectia consumatorului. Din pacate, in conditiile in care proiectul nu e insotit de un studiu de impact, e greu de inteles daca noile sactiuni propuse i-ar aduce vreun beneficiu consumatorului de rand sau daca ar fi doar o modalitate ca statul sa isi umple vistieria sau, mai rau, daca decizia s-ar putea transforma intr-un instrument de presiune asupra comerciantilor sau chiar de scoatere de pe piata a celor incomozi.Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Marius Pirvu, a declarat pe 3 ianuarie ca e nemultumit din cauza ca legile in vigoare nu le permit inspectorilor sa le aplice marilor comercianti amenzi suficient de mari."Avem si Legea preventiei. Am practicat-o. Si ne-am intors in decembrie si am constatat ca, de fapt, procentul celor care nu respecta legea era mai mare. (..) Am incercat sa gasim solutii astfel incat sa nu amendam. Dar in momentul de fata sunt agenti economici - si o spun cu tarie! - care ne rad in fata si spun 'Scrieti ce vreti in procesul verbal, ca valoarea amenzii oricum nu conteaza'. Adica mergem la un hypermarket si il amendam cam cu 1.000 de lei. Va dati seama ce afectat este! (...)Cred ca vom gasi solutiile legale in zona de amenzi contraventionale. Asa cum in alte zone se aplica amenzi la cifra de afaceri, asa si la articolele de lege care pun in pericol sanatatea populatiei sa poate fi aplicata amenda la cifra de afaceri", a declarat atunci Marius Pirvu, la o conferinta a Ministerului Agriculturii.Dupa nici 2 saptamani de la respectivele declaratii, pe 14 ianuarie, ANPC a lansat in dezbatare publica un proiect de ordonanta de urgenta care - daca ar fi adoptat in forma propusa - le-ar da inspectorilor puterea de a imparti amenzi de milioane de euro.Principalele vizate: bancile si lanturile de magazinePrin proiectul de ordonanta, ANPC cere ca agentii economici sa nu mai fie amendati cu sume cuprinse intre 2.000 lei si 100.000 lei ca pana acum, ci sa primeasca, in schimb, sanctiuni raportate la cifra de afaceri. Or, asta inseamna ca amenzile ar pu ...citeste mai departe despre " Dupa banci, statul le-a pus gand rau supermarketurilor. Proiectul controversat prin care li se pregatesc amenzi de milioane de euro " pe Ziare.com