Dupa cazurile Poloniei, Ungariei si Romaniei, liderii UE vor reguli dure si clare in ce priveste statul de drept

Anuntul a fost facut de prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans, intr-o conferinta in care a anuntat declansarea procedurii de infringement pentru Polonia, privind incalcarea statului de drept si a avertizat Romania ca reactia Bruxelles-ului va fi dura si urgenta daca Guvernul adopta ordonantele pe Justitie."Capacitatea Uniunii de a respecta statul de drept este esentiala, acum mai mult decat oricand. In primul rand, pentru ca este vorba despre valorile noastre fundamentale, despre 'cine suntem'. In al doilea rand, deoarece functionarea UE in ansamblul sau depinde de respectarea statului de drept in toate statele membre.Acum a venit momentul sa reflectam, impreuna cu toate institutiile, cu toate statele membre si cu diferite autoritati si parti interesate, la modalitatile de aparare si de consolidare a statului de drept in Uniune", a spus Frans Timmermans.Timmermans avertizeaza Guvernul Dancila sa nu dea azi ordonantele pe Justitie: Comisia va actiona imediat. Nu e timp de pierdut!Timmermans: Kovesi e preferata pentru a fi primul procuror-sef european. O admir pentru curajul sauComunicarea prezentata astazi trece in revista instrumentele disponibile pentru monitorizarea, evaluarea si protejarea statului de drept in Uniune. Aceasta analizeaza, de asemenea, experientele dobandite in ultimii ani, astfel incat sa putem lansa o dezbatere mai ampla la nivel european asupra modului in care statul de drept ar putea fi consolidat in continuare.Din experienta anterioara reiese, in special, necesitatea unei mai bune promovari a statului de drept, a prevenirii timpurii a riscurilor sau a incalcarilor statului de drept si a unui raspuns eficace in cazul aparitiei unor astfel de probleme in Uniune."In ultimii ani, statul de drept a fost supus unor presiuni crescande in Europa. In dezbaterile care au avut loc la nivelul Uniunii si la nivel international, precum si in cadrul societatii civile, s-au exprimat preocupari comune si concrete privind statul de drept.A devenit clar ca trebuie depuse mai multe eforturi pentru a asigura apararea, consolidarea si respectarea statului de drept pe intregul teritoriu al Uniunii. Pornind de la dezbaterile in curs si intemeindu-se pe experientele anterioare, comunicarea de astazi isi propune sa initieze acest proces prin stabilirea unor posibile piste de refl