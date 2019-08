Dupa ce a anuntat taxa auto, Firea vine cu precizari: Nu se aplica noaptea, in weekend si de sarbatori

Astfel, ca noutate, aflam ca taxarea nu se va face permanent, ci de luni pana vineri, in intervalul orar 07:00-22:00, cu exceptia sarbatorilor legale.Amintim ca exista doua feluri de vinieta si o interdictie totala, in planul anuntat azi de edilul Bucurestiului, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, daca trece de votul Consiliului General.Prima categorie: pentru autoturismele inmatriculate in alte orase sau state care tranziteaza Capitala, se va achizitiona vinieta electronica Oxigen-B (Bucuresti), care va costa 10 lei pe zi, sau 1.900 de lei pe an. Exceptie fac doar masinile din judetul Ilfov.A doua categorie: pentru autovehicule inmatriculate in Municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, cu norma de poluare Euro 3, accesul in zona centrala este permis numai in urma achizitionarii unei viniete electronice de tip Oxigen-C (Centru), in valoare de 75 de lei/luna, respectiv 900 lei pe an.Interzis in centru: Toate autoturismele cu grad mare de poluare: Non Euro, Euro 1, Euro 2, inclusiv cele inmatriculate in Bucuresti si Ilfov, vor fi interzise in zona centrala a Capitalei.Zona de utilizare a vinietei Oxigen-B, denumita Zona de Actiune pentru Calitatea Aerului (ZACA), se afla in perimetrul delimitat de: P-ta Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - sos. Stefan cel Mare - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B.P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - P-ta Victoriei, inclusiv limitele acestuia.Masinile din Bucuresti si Ilfov cu norma de poluare Euro 4, 5 si 6, hibride sau electrice au acces fara plata unei viniete pe toate drumurile din Bucuresti.Totodata, sunt exceptate de la plata vinietelor cateva categorii de autovehicule care apartin serviciilor publice comunitare, pentru situatii de urgenta, ambulanta, SMURD, pompieri, autoturismele special adaptate persoanelor cu dizabilitati, plus altele prevazute de legislatia de specialitate.Amintim ca proiectul propune amenzi cuprinse intre 1.500 si 2.000 de lei pentru cei vizati, dar care nu achizioneaza vinieta si pentru ca ei sa fie identificati va fi implementat un ...citeste mai departe despre " Dupa ce a anuntat taxa auto, Firea vine cu precizari: Nu se aplica noaptea, in weekend si de sarbatori " pe Ziare.com