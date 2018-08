Dupa ce a dat-o jos pe Kovesi, Toader face alte schimbari radicale la DNA. Ce functii de conducere vizeaza

Ministerul a reluat luni procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA, dupa ce, in prima faza, Tudorel Toader nu a acceptat niciunul din cei patru candidati. Este vorba de cea mai inalta functie din DNA.Insa Toader a anuntat luni, dupa intalnirea cu procurorul general Augustin Lazar si cu sefii DNA si DIICOT, Anca Jurma si Felix Banila, ca vrea sa demareze procedurile pentru ocuparea tuturor functiilor de conducere din DNA. Este vorba de posturi care sunt ocupate de procurori prin delegare."Am cerut si au fost de acord sa se faca publice posturile vacante. Concluzia cea mai importanta este ca vrem sa punem capat suspiciunilor si intrebarilor legate de delegari - de ce, pana cand, in ce conditii - sa avem o clarificare cu ce avem vacant si sa declansam procedurile de ocupare in conditiile legii", a afirmat ministrul Justitiei.Functiile cheiePotrivit site-ului Directiei Nationale Anticoruptie, in acest moment 26 de functii sunt ocupate prin delegare. Cele mai importante 3 sunt:Procuror-sef DNA - ocupata de Anca Jurma (interimar), din 9 iulie 2018.Procuror-sef Sectia de combatere a coruptiei - ocupata de Gheorghe Popovici, delegat din 21 mai 2018.Procuror-sef adjunct Sectia de combatere a coruptiei - ocupata de Danut Volintiru, delegat din 21 mai 2018.Un al patrulea post important de conducere din DNA urmeaza sa se elibereze din septembrie 2018. Este vorba de functia de procuror sef al Sectiei judiciare penale. In prezent, aceasta este ocupata de procurorul Camelus Paduraru, caruia CSM i-a aprobat solicitarea de a iesi la pensie incepand cu data de 17 septembrie.In aceste cazuri, numirile sunt facute de Klaus Iohannis, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, cu avizul Sectiei pentru procurori din CSM.Serviciile importante in DNAIn cazul celorlalte 23 de posturi, pe care in prezent sunt delegati procurori, numirile se fac de catre Sectia de procurori din CSM, la propunerea sefului DNA. Candidatii trebuie sa sustina un interviu in fata Sectiei de procurori din CSM.Printre posturile de sefi care urmeaza sa fie ocupate sunt cele de la: Serviciul Tehnic - care face filajele si interceptarile, Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze de coruptie, ...citeste mai departe despre " Dupa ce a dat-o jos pe Kovesi, Toader face alte schimbari radicale la DNA. Ce functii de conducere vizeaza " pe Ziare.com