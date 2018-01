Dupa ce li s-au dublat salariile, 150 de angajati ai unei primarii vor fi concediati

Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati."In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi avizul de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici. Fondul de salarii aferent lunii noiembrie 2017, achitat in luna decembrie, a fost de 3.415.000 de lei, iar in noiembrie 2016 a fost de 1.773.000 de lei.Aceasta aproape dublare a fondului de salarii vine din doua componente: din cresterea nivelului salarizarii, conform legii, si din numarul mai mare de angajati. La un fond de salarii de aproape 10 milioane de euro pe an am considerat ca eu ca primar nu pot sa imi asum ca in 2018 sa platesc din taxele si impozitele devenilor intr-o proportie covarsitoare salarii pentru angajati", a spus primarul Florin Oancea.Si de la Politia Locala ar urma sa fie concediati oameni."Politia Locala, unde sunt 112 persoane, norma de hrana alocata in 2017 a fost de 120.000 de lei pe luna. Mi-au solicitat sa le dam norma de hrana si pentru 2018. Le-am spus ca salariile sunt mai mult decat rezonabile, eu norma de hrana nu o mai dau, cu riscul de a ma da in judecata. Sunt 112 persoane, legea spune un politist la o mie de locuitori, ar fi trebuit sa fiti maxim 70. Le-am transmis: 70 veti ramane, cum spune legea, pe noua organigrama", a mai declarat primarul.In prezent, Primaria Deva are 843 de angajati. 665 dintre ei isi primesc salariile din bugetul local, iar 178 figureaza in organigrama institutiei, insa sunt platiti din fondul bugetului de stat.Conform reprezentantilor institutiei, fondul de salarii este de aproximativ 10 milioane de euro pe an si se doreste o scadere a sumelor cu peste trei milioane de euro."Am lucrat in aceasta luna la o noua organigrama a Primariei. Intre Craciun si Anul Nou am trimis organigrama la ANFP Bucuresti spre avizare. In momentul in care se va aviza, aici nu depinde de noi, poate sa dureze mai putin de 30 de zile sau mai putin. Am s-o fac publica, o lansam in dezbatere publica si apoi o supun prin proiect de hotarare votului Consiliului Local pentru a deveni operationala. Noua organigrama este mult mai supla fata de cea care este in prezent", a p ...citeste mai departe despre " Dupa ce li s-au dublat salariile, 150 de angajati ai unei primarii vor fi concediati " pe Ziare.com