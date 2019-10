Dupa ce Tiriac a blocat constructia caii ferate Gara de Nord-Otopeni, directorul CFR nu renunta si ataca decizia instantei

Acesta a spus ca CFR SA va face apel la decizia Curtii de Apel Bucuresti."Pozitia oficiala a CFR este ca noi am respectat si vom respecta intotdeauna legea si hotararile instantei privind proiectele pe care le derulam. Intr-adevar, avem o situatie speciala cu acest proiect. Cativa dintre locatarii din acea zona au promovat in instanta o actiune pentru a - sa spunem - diminua sau anula efectele Hotararii de Guvern de expropriere. Termenele de instanta au fost destul de rapide. Din ce stiu eu, prima sedinta a fost in data de 7 octombrie si, imediat, in 11 octombrie, s-a dat o decizie de suspendare a acestei Hotarari de Guvern.Intelegem acest demers, l-am analizat cu colegii nostri din departamentul juridic si il punem in aplicare fara nicio indoiala, doar ca lucrurile sunt un pic altfel, in sensul ca, in timp ce se derula actiunea in instanta, noi am continuat procesul de expropriere conform Legii 255. Am emis deciziile de expropriere - avem decizii de expropriere emise din data de 10 octombrie, pentru ca am respectat termenul de notificare prevazut de lege a tuturor proprietarilor si, din punctul nostru de vedere, suntem deja sub efectul Legii 255, adica dupa emiterea deciziilor de expropriere avem drept de constructie pe acest amplasament. Asa spune Legea exproprierilor si noi tinem cont", a spus Chiper.Potrivit acestuia, hotararea instantei nu are influenta asupra contractului aflat in derulare si asupra lucrarilor pe care CFR SA le executa pe un amplasament care nu apartine contestatarilor."Acum suntem intr-o situatie delicata, in sensul ca exista o hotarare de instanta care spune sa suspendam efectele hotararii de expropriere. Asa vom face, dar, din punctul nostru de vedere aceasta hotarare nu are influenta asupra contractului aflat in derulare si asupra lucrarilor pe care noi le executam pe un amplasament care, as vrea sa clarific, nu le apartine contestatarilor. Noi lucram in aceasta perioada in zona aeroportului, unde proprietarul este statul roman si exproprierea s-a facut prin transfer intre Compania de Aeroporturi si Compania Nationala de Cai Ferate. Deci, acolo lucram, nu lucram in partea cealalta a DN1, unde sunt proprietarii contestatari.Lucrarile noastre nu afecteaza sub nicio forma amplas ...citeste mai departe despre " Dupa ce Tiriac a blocat constructia caii ferate Gara de Nord-Otopeni, directorul CFR nu renunta si ataca decizia instantei " pe Ziare.com