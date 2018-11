Dupa cel mai dur raport MCV, PSD vrea sa dea in judecata Comisia Europeana. Ce vor sa faca celelalte partide?

"Va rog, va rog!, continuati reformele, ca sa putem ridica acest MCV. In ultimele 12 luni in cazul Romaniei am vazut foarte putine progrese, aproape deloc, si in anumite chestiuni s-a mers inapoi. Ar fi o tragedie ca pe ultima suta de metri alergatorul sa alerge in directia opusa", a spus Timmermans.MCV, concluzii de o duritate extrema pentru Romania: Se cere suspendarea imediata a aplicarii Legilor Justitiei si a revocarii procurorilor-sefiReactia Guvernului si a PSD am vazut-o: mesaje date inca de la primele ore, despre cum MCV este rau pentru Romania, tara noastra nu trebuie sa stea in "pozitia ghiocelului" si in care identificau Romania cu Partidul."Nu mai putem accepta ca romanii sa fie certati! Care e rostul intrebarilor lui Frans Timmermans?", s-a aratat indignata chiar Viorica Dancila.Mai mult, miercuri deputatul PSD Florin Iordache a declarat pentru Ziare.com ca social-democratii iau in considerare sa dea in judecata Comisia Europeana, la Curtea de Justitiei a UE, pentru acest raport MCV.Premiera in cazul MCV: Bulgaria ar putea scapa in 2019, Romania ramane sub supraveghereCe face Opozitia?In fata tuturor acestor lucruri, intrebarea pe care ne-am pus-o a fost ce au de gand sa faca celelalte partide si formatiuni politice? Pentru raspunsuri ne-am adresat fiecarui lider in parte.Presedintele PNL Ludovic Orban ne-a amintit ca liberalii au initiat la jumatatea lunii octombrie in Parlament un proiect de hotarare pentru demiterea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei.In rest, "intensificam negocierile pentru motiunea de cenzura", ne-a mai spus Orban, refuzand sa dea detalii despre negocierile cu Opozitia sau o eventuale discutii la Cotroceni.Si presedintele USR Dan Barna indica motiunea de cenzura drept o urgenta."Incepand de azi demaram discutiile cu colegii de Opozitie. Motiunea devine obligatorie in contextul unui Guvern de o iresponsabilitate de-a dreptul greu de calificat. Stiti acel vecin scandalagiu care e prezent aproape in fiecare bloc, care e procesoman, da in judecata pe toata lumea si din casa caruia ie ...citeste mai departe despre " Dupa cel mai dur raport MCV, PSD vrea sa dea in judecata Comisia Europeana. Ce vor sa faca celelalte partide? " pe Ziare.com