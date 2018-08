Pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti de joi a fost introdus proiectul privind aprobarea Programului multianual pentru accelerarea dezvoltarii retelelor edilitare de utilitati publice din Municipiul Bucuresti "Nicio strada neasfaltata si fara utilitati publice".Edilul a transmis ca este vorba despre aproape 270 de strazi neasfaltate: Sectorul 1 - 94 de strazi, Sectorul 2 - 11 strazi, Sectorul 3 - 33 de strazi, Sectorul 4 - 40 de strazi, Sectorul 5 - 11 de strazi si Sectorul 6 - 77 de strazi."Stiu ca este greu de crezut ca in 2018 mai sunt in capitala tarii. Demaram acest program care va incepe imediat. Daca astazi va fi votat, noi vom prioritiza cele 270 de strazi. Daca pe lista cu aceste strazi este posibil sa fi scapat vreuna, acest program este deschis, se poate adauga orice strada care poate nu a fost identificata. Nu exista motiv de ingrijorare ca cineva sa spuna ca nu a fost cooptata", a spus Firea.Edilul a anuntat ca lucrarile vor fi realizate de companiile municipale si de societatile particulare care vor participa la licitatii.Proiectul a fost aprobat in sedinta de joi. ...citeste mai departe despre " Dupa doi ani de mandat, abia acum Firea se ocupa de sutele de strazi neasfaltate: Stiu, este greu de crezut " pe Ziare.com