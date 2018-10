Rezultatele exercitiului Seism 2018: La un cutremur de 7,5 grade, peste 3.000 de bucuresteni ar muri si alti 45.000 ar fi raniti, disparuti sau sinistrati

Exercitiul Seism 2018 isi propune antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare si raspuns, la nivel local, regional si national, in cazul producerii unui seism major cu victime multiple.Potrivit scenariului, sambata dimineata, la ora 08.37, in zona Vrancea, s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7,5 grade pe scara Richter, unde seismica avand ca axa de deplasare Bucuresti - Alexandria - Sofia si Iasi - Chisinau.Potrivit MAI, pana duminica seara, conform scenariului exercitiului Seism 2018, s-au inregistrat peste 3.000 de persoane decedate, peste 5.000 de persoane ranite, aproximativ 40.000 de persoane fara adapost, 35.000 fara electricitate si 45.000 fara apa potabila. De asemenea, au fost afectate peste 3.900 de cladiri (380 distruse total, 1.400 distruse partial, iar 2.200 sunt improprii pentru locuit) . In plus, cinci spitale din Bucuresti au fost distruse de cutremur, 22 de spitale au fost distruse partial, iar opt au fost avariate, insa au ramas functionale.De asemenea, la ora 14.00, in scenariul exercitiului a fost introdusa o replica a cutremurului, avand magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter, care a afectat, cu precadere, municipiul Bucuresti.Ca urmare, echipele de interventie au derulat, pe parcursul intregii zile, activitati precum: recunoasterea si evaluarea situatiei in teren, inclusiv cu sprijin aerian din partea Inspectoratului General de Aviatie al MAI, solicitarea de suplimentare a fortelor din Bucuresti cu echipe de cautare-salvare (inclusiv alpinisti de interventie) din judetele Vrancea, Brasov, Constanta, Calarasi, Buzau si Arges, operationalizarea taberelor de sinistrati de la Afumati si din Voluntari care au, in total, o capacitate 600 de persoane (300/tabara), instalarea taberei de sinistrati de pe Arena Nationala, formata din module provenite din judetele Timis, Hunedoara, Cluj si Mures, solicitare de suplimentare a personalului medical, 8 medici de la Timisoara ajungand, in aceasta seara, in Bucuresti, cu o aeronava, si montarea a doua posturi medicale avansate, provenite de la Tulcea si Cluj, la Spitalul Universitar din Bucuresti (dupa replica, un numar foarte mare de persoane s-a prezentat, intr-un timp scurt, la aceasta unitate medicala, fapt ...citeste mai departe despre " Rezultatele exercitiului Seism 2018: La un cutremur de 7,5 grade, peste 3.000 de bucuresteni ar muri si alti 45.000 ar fi raniti, disparuti sau sinistrati " pe Ziare.com