Dupa tragedia din Italia, CNAIR spune care este situatia podurilor din Romania

"Din cele 4.250 de poduri aflate pe reteaua de Drumuri Nationale din Romania, doar 37 se afla in clasa tehnica 5, iar majoritatea lor sunt situate pe drumuri secundare, preluate in trecut de la autoritatile locale. De asemenea, 680 de poduri sunt in clasa tehnica 4.Niciunul dintre aceste poduri nu prezinta risc iminent de colapsare, deoarece sunt monitorizate permanent, iar acolo unde se constata agravarea situatiei se ia inclusiv masura inchiderii si devierii circulatiei pe alte rute", precizeaza sursa citata.Conform CNAIR, care citeaza normativele in vigoare, revizia podurilor se face la intervale de 6 luni, dar si mai devreme, daca situatia o cere. Reviziile sunt efectuate de catre echipe de specialisti ai CNAIR, iar rezultatele sunt inscrise intr-un raport privind starea generala a infrastructurii rutiere din Romania.Tot potrivit normativelor, "atunci cand la revizie se constata ca exista degradari mai complexe, se comanda, pe baza de contract, o expertiza tehnica efectuata de experti privati"."Pentru a nu se crea confuzii trebuie sa precizam ca intervalul pentru lucrari de intretinere periodica este cuprins intre 10 si 15 ani, iar intervalul pentru reabilitarea sau reparatia capitala este cuprins 35 - 50 ani, in functie de evaluarile tehnice. Ca exemplu, podul de la Maracineni, reabilitat dupa inundatiile din anul 2005, a fost reparat anul acesta in cadrul unui program de intretinere periodica si nu a unui program de reabilitare.Trebuie sa subliniem ca nici la momentul inceperii lucrarilor din acest an nu exista un risc iminent de colapsare a podului. Tot pentru corecta informare a opiniei publice precizam ca, de principiu, reabilitarea podurilor este cuprinsa in programele de reabilitare a unor sectoare de drum mai extinse. Este si cazul podului care traverseaza raul Arges, in zona localitatii Adunatii Copaceni, care face parte din contractul de reabilitare a DN5, dar si al podurilor aflate pe traseul DN73, sector de drum aflat de asemenea in reabilitare", se mentioneaza in comunicatul CNAIR.Potrivit sursei citate, exista la ora actuala programe individuale de reabilitare a podurilor, cum ar fi podurile dunarene de ...citeste mai departe despre " Dupa tragedia din Italia, CNAIR spune care este situatia podurilor din Romania " pe Ziare.com